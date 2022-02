Lacalle Pou ordenó a delegación uruguaya en OEA que adhiera a la declaración de condena a Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la decisión de Uruguay de no votar la moción de condena a Rusia planteada el viernes en el marco de Organización de los Estados Americanos (OEA) –por instrucciones expresas del servicio diplomático de la Cancillería local–, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio órdenes al embajador del país en ese organismo, Washington Abdala, para que adhiera completamente a la declaración de OEA que condena a Rusia por su invasión “injustificada” a Ucrania. Estas órdenes fueron dadas en la mañana de este domingo, a través de la Cancillería, informaron a El País fuentes de la Presidencia de la República.



“Condena enérgicamente la invasión ilegal, injustificada, y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa”, dice la declaración de la OEA que en un principio Uruguay no suscribió, ya que desde los servicios diplomáticos ordenaron al representante uruguayo en ese organismo internacional que no firmara si no se lograba la unanimidad de apoyo del resto de los países. Algo que era poco esperable, dado que Argentina y Brasil ya habían anunciado que tenían diferencias con el texto.



“Condenan la operación militar de la Federación Rusa en Ucrania es contraria a los principios de respeto de la soberanía y la integridad territorial, así como la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza , y a la resolución pacífica de las controversias, que están consagradas en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas”, dice el texto que no fue votado por Uruguay el viernes 25.



Al haber tomado estado público la noticia, el jefe de Estado uruguayo ordenó este domingo en la mañana cambiar la posición adoptada y adherir de forma expresa a la carta de condena, que está en línea con el posicionamiento que ha tenido el Estado uruguayo en este conflicto bélico, y va en la misma sintonía con los pronunciamientos que él ha realizado personalmente, y también los comunicados del ministerio de Relaciones Exteriores local.

La moción de condena del viernes 25 fue apoyada por: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela (que es representada por un miembro de la oposición a Nicolás Maduro). Los que no votaron ese día fueron Argentina, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Uruguay.



Ahora Uruguay sale de esa lista de países que optó por no condenar a Rusia por su invasión a un país soberano como Ucrania.

La decisión de la delegación uruguaya en OEA generó malestar en el gobierno y directamente en el presidente de la República, Lacalle Pou.



Según comentaron fuentes del gobierno, este sábado el presidente se comunicó directamente con el embajador uruguayo en OEA, Washington Abdala, para pedirle explicaciones porque no entendía la posición uruguaya.



El embajador le informó las acciones tomadas durante la negociación de la condena y le aclaró que pidió instrucciones a los servicios diplomáticos de la Cancillería para definir que posición tomaría Uruguay.



Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores le informaron que hacía pocas horas Uruguay ya había emitido una declaración de condena, y que esperara a ver el comportamiento del resto de los países. La orden fue que si todos votaban la condena Uruguay también se sumará. De lo contrario, esperar y monitorear el escenario, pero dejar en claro en su discurso la condena como ya se había manifestado el presidente Lacalle Pou.

“Mi país ha estado atento y siguiendo con suma atención los acontecimientos de las últimas horas, días. El presidente de la República, Lacalle Pou, ha sostenido que las fuerzas militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania siendo el Uruguay un país que siempre apuesta a la paz. Cree el Uruguay que ese es el único camino posible por el que bregar. Es por eso que rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional público y a los principios rectores de Naciones Unidas que todos nos hemos dado como contrato universal”, fueron las palabras de Abdala en OEA



El sábado por la mañana, Cancillería emitió un comunicado intentando explicar la situación de por qué Uruguay no votó.



“A través de diversos pronunciamientos, Uruguay ha expresado su clara condena a la violación de la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania por parte de fuerzas militares de la Federación Rusa, considerándola una violación del derecho internacional y de los principios de la Carta de las NNUU, enfatizado asimismo la necesidad de que el conflicto sea resuelto por medios pacíficos”, dice el texto del sábado 26 de Cancillería.

¿Cuál fue la explicación de la decisión de Uruguay de no firmar la condena planteada en el marco de la OEA? Cancillería argumentó que se debió a que Uruguay ya había hecho manifestaciones públicas sobre el conflicto bélico.



“Uruguay, al haber realizado ya manifestaciones públicas contundentes respecto a la invasión al territorio ucraniano y condenado tales acciones, y al igual que otros países, realizó su propia declaración sobre el tema, coincidente con la posición adoptada por la Cancillería uruguaya y el Sr. Presidente de la República condena la intervención militar rusa”, concluye el comunicado de prensa.



Sin embargo, esto no convenció al presidente Lacalle Pou, que este domingo decidió dar la orden directa de suscribir la moción de condena a Rusia en OEA para evitar que Uruguay quede con posiciones ambiguas en este diferendo internacional.



Por otro lado, la delegación uruguaya en la Organización de Naciones Unidas trabaja en participar de otra moción de condena a Rusia donde los servicios diplomáticos ya recibieron la orden de votar y dejar plasmada una posición firme contra la invasión.

Declaración de OEA