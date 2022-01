El “Sí” comenzó con la campaña: salió puerta a puerta a pedir el voto contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Somos de la comisión del ‘Sí’ y estamos entregando material informativo acerca de la consulta popular que se va a hacer en marzo”, así arrancó a hablar con vecinos el senador Óscar Andrade una barriada por Aires Puros.

“Usted es Andrade”, le respondió un hombre de la zona. A lo que el legislador, que iba acompañado de su novia, contestó: “¡Soy Andrade desde chico! Y quedamos a las órdenes si tiene alguna duda”. El legislador del Partido Comunista llevaba en una mano folletos a favor de la derogación de los 135 artículos de la ley de urgente consideración y en la otra las balconeras por el “Sí”.



“¿Estás informada?”, le preguntó el senador a una señora que salió de su casa ubicada en la calle Mariano Soler. “Sí, maso”, respondió. “Está colocada a consideración una ley con un conjunto de cambios que pensamos que son muy negativos, como el régimen de alquileres, y se recortan derechos laborales. Estamos tratando de que cuanto más información tenga la gente mejor pueda ser la decisión”, insistió Andrade.



Una mujer y un hombre que paseaban a un perrito fueron interceptados por el senador, que les entregó uno de los folletos que tenía en mano. Enseguida, saludó desde la calle a tres personas que estaban en la puerta de una vivienda y cuando le dijeron que no votaban al Frente Amplio se acercó para dar sus argumentos en contra de la LUC. “¡Bien!, le comentó a la salida a su novia en alusión a su intento de buscar a los que no sean del FA y estén dispuestos a escuchar a quienes impulsan la derogación.

En la vereda de enfrente dos militantes anónimos golpeaban sus manos en cada una de las casas de la calle. “No me tienen que convencer, yo soy del sindicato de la Unmtra”, afirmó una señora de vestido estampado. “Ustedes no tenían que haber votado todos esos artículos, pero también hay que decir la verdad: no toda la LUC es mala”, advirtió. “Ahora a hacer campaña”, los alentó.



Más temprano, en barrio Conciliación, un militante llevaba un parlante móvil con el jingle oficial de la campaña. Un grupo de siete militantes de base y tres diputados del Partido Comunista salieron a recorrer casa por casa: Gerardo Núñez, Verónica Mato y Micaela Melgar.



“Toda la vida este barrio fue blanco, desde su nacimiento”, contó José Sánchez, militante de la zona a El País. Aunque desde hace años este es uno de los puntos fuertes del FA en la periferia, desde Santa Catalina hasta Progreso.

Mato se acercó a una vivienda. Salieron dos perros y en el medio de los ladridos trató de explicar a una mujer las razones de la visita puerta a puerta. “En un momento estuvimos levantando las firmas y este 27 de marzo se hace el referéndum y el voto es obligatorio. Así que todo el mundo tiene que ir a votar y nosotros estamos proponiendo esto, que es en defensa propia”, acotó.



“En defensa propia” es el eslogan oficial de la campaña que ideó Esteban Valenti la semana pasada, cuando asumió como responsable del área de publicidad.



Habían cinco jóvenes sentados en una esquina y una de las militantes les acercó los folletos rosados. “Vean, para votar a conciencia por lo menos”, le dijo la mujer. “Buenas tardes, le dejamos material vecino”, señaló Gerardo Núñez a una señora. “Todos aceptan los folletos. Se ve un mayor conocimiento de la gente de lo que va a ser el referéndum”, dijo el legislador a El País.

Algunos hasta están dispuestos a colgar delante de su casa una balconera rosada, que a veces se entrega gratis; otros a cambio dan una “colaboración a voluntad”. Mientras, un fotógrafo de la campaña registra imágenes. “Por sí o por no hay respuesta”, señaló otro de los militantes que hizo la recorrida.



“Hay gente que dice que no, pero de frente y mano, pero no enojado. Es muy volátil esto, alguno te comenta ‘voy a votar el Sí’. El convencido ya está, hay que convencer al que no lo está”, dijo uno de los militantes que, de aquí en más, saldrá a recorrer el barrio los martes y jueves.

Valenti baja su perfil y se dedica a la publicidad

Con una imagen de una boca pintada de color rosa, el publicista Esteban Valenti anunció que se dedicará de lleno a la campaña y no seguirá con su ronda de entrevistas en medios de prensa.



“Hoy anuncié en La Tertulia, después de 16 años, que me tomaba un recreo hasta después del 27 de marzo, porque no me parecía justo ni para la campaña ni para el programa. Esta semana estuve en la prensa, pero luego paso todo a la publicidad y comunicación. Viva el ‘Sí’”, aseguró en su cuenta de Twitter.



El comentario se realizó luego que desde algunos sectores del Frente Amplio, en especial el Partido Comunista, se cuestionara su alto perfil en la campaña.

El folleto rosado que entregaban a la gente



El folleto con el título “En defensa propia”, plantea una serie de interrogantes de cara al referéndum contra la LUC. “¿Qué se vota el 27 de marzo?”, pregunta y enseguida contesta: “la anulación 135 nefastos artículos” de la LUC. “Es falso que no se deja gobernar”, agrega.



Además hace hincapié en que votar en blanco, “es votar por mantener los 135 artículos”. Una imagen de una calavera pirata indica que hay “un retroceso para el país y sus libertades”.



Además se señala que los artículos “están al servicio de los poderosos” y citan como ejemplo el “desalojo exprés”.



Al final a modo de conclusión se asegura: “Las causas justas se defienden con la verdad”.