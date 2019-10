Comandos de Martínez y Lacalle Pou se dan por ganadores del debate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ni vencidos ni vencedores? ¿Quién ganó y quién perdió en el debate presidencial? Las respuestas pueden ser tan perfiladas según el entrevistado que se consulte. Los seguidores del oficialista argumentaron que Daniel Martínez fue el amplio triunfador, mientras que los blancos no dudan en decir lo contrario y dar por victorioso a Luis Lacalle Pou.

El candidato frenteamplista fue el primero en retirarse de los estudios de Canal 4. Lo hizo en la camioneta del equipo electoral desde el estacionamiento por la puerta de atrás. Salió acompañado de su esposa y parte de su equipo técnico. El candidato viajó hasta la sede de su partido para festejar con los militantes en Colonia y Ejido.



Lacalle Pou demoró unos minutos más. Su auto también estaba en el estacionamiento. “Voy a salir por adelante”, les dijo a sus asesores para que ellos se encargasen de sacar los autos y lo levantasen en la puerta. Es que en el frente del canal lo esperaban los militantes jóvenes de la Lista 71 (herrerismo) con banderas y cantando el jingle de campaña.

Positivo Frente Amplio.

Finalizó el debate y Daniel Martínez fue derecho a saludar a Lacalle Pou. Mientras tanto se abrazaban en una esquina del estudio de canal 4 su esposa Laura Motta, su compañera de fórmula Graciela Villar y sus asesores Gustavo Leal, Claudio Invernizzi, Santiago Brum, Ramón Méndez y Jorge Rodríguez.



En otra sala esperaban alrededor de 15 asesores, entre ellos Eduardo “Lalo” Fernández, que siguió cada frase del candidato oficialista. Cuando se retiraron del canal el comentario era que Martínez había ganado y el saldo era positivo para el oficialista, porque Lacalle Pou hizo pocas propuestas.



La sensación en los asesores de Martínez fue que salió mejor parado al final y supo manejar sus gestos mostrando siempre una sonrisa a diferencia de Lacalle Pou. “La percepción es que en lo global lo ganó Daniel se posicionó mucho en la crítica Lacalle Pou y no en las propuestas”, dijeron a El País fuentes del comando.



“A mí me gustó mucho porque Daniel se mostró como un candidato serio reconociendo dónde hay que mejorar. El doctor Lacalle Pou iba más a criticar que a plantear lo que iba a hacer y le quitó seriedad”, dijo a El País Eduardo Fernández sobre la actuación del nacionalista. En los mismos términos se expresó Leal, a quien Martínez anunció como su ministro del Interior: “Lacalle no propuso una sola idea y se dedicó la mayor parte del tiempo a criticar”.



Uno de los puntos más altos de la noche fue el anuncio de Leal como ministro, que sorprendió a dirigentes oficialistas. Incluso Martínez había declarado a El País que no daría nombres antes de las elecciones, aunque desde su comando aseguraron que estaba previsto que el anuncio se hiciera hoy en el debate.

Positivo blancos.

“Sin lugar a dudas vi a un candidato mucho más sólido”, dijo la compañera de fórmula de Lacalle Pou, Beatriz Argimón. Para el senador nacionalista Javier García (Espacio 40) la evaluación no puede ser en términos deportivos. “Uno estuvo a la altura y Martínez demostró que no está preparado. Luis notoriamente demostró que quiere hacerse cargo y Martínez que aspira a la reelección en la Intendencia de Montevideo”, dijo a El País.



El líder blanco del sector de Aire Fresco, Álvaro Delgado, coincidió en que su candidato mostró más solidez. “Mucho más futuro, más conocimiento y a mí me ofrece tranquilidad y seguridad. Martínez estuvo tratando de justificar lo injustificable. Me dio un candidato mucho más inseguro”, opinó.