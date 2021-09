Coalición trabaja en un plan para subir la natalidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Preocupado por la baja cantidad de nacimientos, el ministro de Salud Daniel Salinas lanzó hace un mes a legisladores una invitación: “Creemos un grupo de trabajo para el estímulo de la natalidad por las vías que sea y de las más imaginativas que tengan”. Los diputados de la coalición recogieron el guante y ya piensan en soluciones al problema.

“El sistema (jubilatorio) se va a caer en algún momento porque no va a tener con qué pagar, puesto que no hay tasa de reemplazo”, admitió Salinas en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. El ministro coincidió con el expresidente José Mujica, al afirmar: “Fue muy claro al decir que Uruguay tenía un grave problema de natalidad, que es un problema que termina impactando en las pensiones, en la edad de retiro, en las jubilaciones, y lo hace de diversas maneras”.



Los diputados Álvaro Dastugue (Partido Nacional), María Eugenia Roselló (Partido Colorado), Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional), Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) se juntaron por primera vez la semana pasada para tratar el asunto que tanto inquieta a Salinas. A los legisladores ya nombrados se sumarán Iván Posada (Partido Independiente) y Daniel Peña (Partido de la Gente).



La primera decisión que tomaron fue cumplir con lo recomendado por el ministro e instalar un ámbito de trabajo a nivel legislativo. Dastugue dijo a El País que en un inicio se conformará un “grupo”, que estará en diálogo permanente con las autoridades de gobierno, y luego se analizará si se transforma en una comisión legislativa con representación de todos los partidos políticos.



“El asunto principal es enfocarnos en aumentar la natalidad y trabajar en todas las áreas que compete al tema”, explicó. La agenda ya fue delineada: primero se reunirán con Salinas, luego con el ministro de Desarrollo Social Martín Lema y seguirán con el presidente del Banco de Previsión Social Hugo Odizzio y por último concretarán una entrevista con el ministro de Trabajo Pablo Mieres.



Según dijo se trata de “armar el puzzle” necesario para respaldar a las familias que quieren tener más hijos y no lo hacen, ya sea por condiciones económicas o de estudio y trabajo. Sobre la mesa está la posibilidad de concretar medidas de asistencia financiera, como por ejemplo conseguir descuentos en colegios privados para que los que tengan varios niños puedan acceder a este beneficio.



En su opinión, a su vez se debe analizar el tema de la cantidad de días de licencia de los padres, principalmente en casos especiales como pueden ser los recién nacidos prematuros con bajo peso al nacer, algo que ya está contemplado en otro proyecto de ley presentado por el Partido Colorado.



Por su parte, Roselló señaló a El País que el grupo será lanzado oficialmente esta semana en una conferencia de prensa. “Es un tema que nos preocupa, porque la tasa de reemplazo está en 1,4 y eso indica que a futuro vamos a tener un grave problema en cuanto a nuestra seguridad social”, explicó.



La diputada indicó que “es una realidad que, si no nacen más niños, el Uruguay no va a tener más cotizantes en el BPS con todo lo que eso supone”. En ese marco señaló que lo primero a determinar son las causas, que en general están vinculadas a lo económico.



“En Uruguay hay un gran respaldo a las clases más vulnerables y lo que se ve es que la clase media no tiene grandes apoyos del Estado y por ese lado queremos empezar a trabajar”, afirmó Roselló.



La idea es que las personas no vean en lo económico un impedimento para tener hijos y según dijo “incentivar entrecomillas la natalidad” para hacer el sistema más sostenible”. Esto, agregó, “no se trata de fomentar la natalidad porque sí, sino de apoyar a los que quieran tener hijos”.



En la primera reunión de la comisión de la coalición se analizó desde la aplicación de deducciones en la educación privada hasta el fortalecimiento del sistema de cuidados. Además se trabajará en base a otras experiencias exitosas sobre el tema aplicadas en países como Francia y Alemania.