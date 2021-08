Coalición negocia quitar artículo sobre clubes cannábicos de la Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo se encamina a que el artículo 72 de la Rendición de Cuentas, que dispone el acceso del Ministerio del Interior a las direcciones de los clubes cannábicos -y que ya tuvo modificaciones- sea retirado del articulado del proyecto, dijo a El País el diputado nacionalista Sebastián Andujar.

La clave para desactivar este conflicto está en lo dicho por Daniel Radío, titular de la Secretaría Nacional de Drogas, este lunes en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. El artículo no tendría por qué seguir en el texto si se cumple lo que señala el jerarca, dijo el legislador.

"Yo me he aburrido de decirle a quien quiera oírlo, y a quien no lo quiera, que le voy a dar esta información al Ministerio del Interior. ¿Por qué hay que ponerlo en este proyecto? No hay ningún impedimento legal para que se la dé; yo he manifestado públicamente de dar la dirección, y mi acuerdo con el ministro del Interior de encontrar los canales correspondientes. Además, insisto en que eran ideas que al señor ministro del Interior, Luis Alberto Heber, le parecían buenas", expresó este lunes Radío, de acuerdo a la versión taquigráfica de esa instancia.

En diálogo con El País, Radío remarcó: "No hay obstáculo en dar la dirección del club si te cerciorás de que podés, de alguna manera, garantizar el anonimato del socio. La manera es evitar que el socio vaya al club y que reciba el cannabis en su domicilio o en un dispensario de cannabis".

El jerarca contó que esto lo manejó con Heber desde antes de la presentación de la Rendición de Cuentas, así como con la Federación de clubes cannábicos, y que ambas partes lo consideraron una "solución interesante".

"A tal punto este artículo no coincidía con el pensamiento del ministro Heber que a poco de andar, trajo una versión alternativa que no tiene nada que ver con la versión original", expresó Radío sobre el artículo 72 que fue modificado por el secretario de Estado.

"Es más fácil reconocer que se trató de un error, como dije desde un primer momento, y salir del paso, y volver al diálogo y armonía, y seguir trabajando para que el Ministerio del Interior satisfaga su demanda de información", subrayó el jerarca de Drogas.

Además, informó que ha intercambiado mensajes de Whatsapp "bastantes veces" con Heber, y destacó que es una "gran persona", y un "gran ministro del Interior".

La negociación podría llevar hasta fines de esta semana, agregó Andujar. Se busca una conversación entre Radío y Heber para garantizar el acceso a datos que busca Interior, y que los integrantes de la coalición salgan en conjunto con la misma postura. Resta alcanzar un acuerdo con Cabildo Abierto para que toda la coalición se alinee para quitar el artículo.

Por otra parte, Andujar indicó que Heber está de acuerdo con que el artículo no esté siempre y cuando los cometidos se puedan llevar adelante. Al ministro le interesa saber donde están los clubes para poder evaluar si se trata de una plantación legal o ilegal, explicó.



"Me parece que se ensucia la Rendición de Cuentas y balance de ejecución presupuestal con un artículo que no tiene cabida formalmente, con un tema que no es necesario, de contenido", reiteró este lunes Radío en la Comisión de Diputados.

El País había informado que la postura de Radío es que ante la necesidad policial de acceder a estos datos se subsane mediante una mejora en el funcionamiento entre Interior y el organismo que conduce para lograr perseguir “los excesos” de producción.