Coalición de gobierno "está firme para el 2025", señaló Salinas en acto por el "No"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Salud Daniel Salinas destacó en las últimas horas que la coalición de gobierno "está firme para 2025", en su primer discurso en Montevideo, en el marco de la campaña para no derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que se impugnarán el 27 de marzo.

Salinas, en un rol político y no de ministro, indicó este lunes de noche en un acto en el que participaron otros ministros y dirigentes del oficialismo que a los integrantes de la coalición los unen "propósitos comunes, el cariño por nuestra tierra, el compromiso ciudadano".

Si bien dijo que la puesta en marcha de una coalición no es una "fórmula nueva", y recordó el caso del Frente Amplio, consideró que "lo novedoso es que esta coalición se pactó y mantuvieron su independencia" con "un rumbo y norte", que valoró, "está firme para el 2025" en un guiño a las próximas elecciones.



La "coalición republicana" tiene la "vocación de seguir gobernando", remarcó, al mismo tiempo que puntualizó que no los une "el horror y el pavor", sino el compromiso por el país. "Estamos empeñados en gobernar y hacerlo bien y que ustedes nos exijan", dijo.

El recuerdo a Larrañaga

Salinas también recordó en las últimas horas al exministro Jorge Larrañaga. "Nunca nos faltó un peso para combatir esta pandemia, ni nunca nos faltó el apoyo de los compañeros, colegas, del Consejo de Ministros", dijo, y luego hizo una "evocación" a "Jorge Washington", en referencia a Larrañaga, exministro del Interior que falleció a fines de mayo de 2021.

"¡Me despertaba los sábados a las seis y media y me acostaba los domingos a las 12 de la noche con los mensajes grabados en el celular, que no me atrevo a borrar!", subrayó.

Críticas al Frente Amplio

Por otro lado, criticó que durante los gobiernos del Frente Amplio, Uruguay "casi triplicó" la deuda externa en términos absolutos tras la "bonanza" de los precios de productos de exportación. "Nos endeudamos en tiempos de bonanza, y eso no es lo habitual. En los países, cuando van las cosas bien, se invierte; cuando van las cosas mal, se restringe y se cuida el peso", subrayó.



El secretario de Estado afirmó que los "dos problemas grandes" que había antes de que asumiera el nuevo gobierno en marzo de 2020 eran la seguridad y la educación. "Este gobierno se ocupó de ello, y en este momento hay que recordar el programa nacional de formación docente, que incluye un sistema de becas, mayor gobernanza, ejecutividad, y posibilidad de que maestros y profesores, y aquí un recuerdo para mis padres, porque siempre pateaba el clavo con esto: cuatro años de maestro más dos formación en el Instituto de Formación Docente Superior y no tengo un título universitario'". En ese sentido, dijo: "Me parece que es de justicia que tengan ese grado universitario", dijo.



Por otro lado, enfatizó que "no se tocó la ley de alquileres", sino que se "puso una herramienta paralela", que es una "alternativa más", dijo en referencia al artículo del régimen de alquiler sin garantía.



"Hay un stock de viviendas que no se alquilan, y mucha gente viviendo mal en asentamientos porque no tiene seis meses de garantías para poner en el banco, ni tiene un familiar que pueda poner una casa de garantía por las dudas que se la rematen", expresó sobre la intención del artículo de la LUC que ahora el Frente Amplio y el Pit-Cnt buscan derogar.



El ministro de Desarrollo Social Martín Lema le dijo a Salinas tras su alocución que tuvo un "gran discurso" en un diálogo que quedó registrado por el comunicador Leo Sarro. "Es una curva de aprendizaje y se va haciendo lo mejor posible", señaló el ministro de Salud, quien puntualizó que este fue su tercer discurso. El primero fue en San José - donde es oriundo - el jueves pasado.