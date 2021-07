Coalición coincide en reparar a víctimas de la guerrilla, pero hay matices en cuanto a cómo hacerlo

Javier García, Ministro de Defensa



“No hay un acuerdo. Lo que hay es un proyecto presentado por Cabildo Abierto. Coincido en el planteo en cuanto a que se precisa una reparación a las víctimas. No sabemos cuántas personas son las que estarían en esta situación. Lo he planteado como un concepto político, esas son cosas que hay que revisar. Es un planteo que no es ofensivo para nadie y que a su vez es justo”.