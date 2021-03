Civila salió al cruce de Lacalle Pou: "Es triste que su defensa sea desviar el tema"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila salió al cruce del presidente Luis Lacalle Pou, luego de que este lunes asegurara durante una rueda de prensa que ese sector frenteamplista no "resiste" el archivo, en el marco de las críticas dirigidas tanto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, como a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, de quienes solicitaron su renuncia.

"Es triste que su defensa sea desviar el tema y acusar genéricamente a quien lo cuestiona", expresó Civila a través de su cuenta de Twitter y agregó: "No corresponde discutir nuestra ética, probada en 110 años, con el Presidente, ni vamos a dedicarnos a otros archivos".

La polémica surgió luego de que trascendiera que Arbeleche firmó una resolución mediante la cual se exoneró de "forma total" de "tasas y tributos" a una empresa de la que Alfie es propietario, en el marco de la Ley de Inversiones. Tras conocerse la noticia, el director de la OPP aseguró en diálogo con El País que resolvió renunciar al beneficio "de común acuerdo" con Lacalle Pou.

"El contador Alfie en su estudio requiere un beneficios legal en el 2019 cuando no eramos gobierno. La comisión que aprueba esos proyectos entiende que es así porque cumple los requisitos, la ministra de Economía lo firma porque es lo que le asesora y recomienda la COMAP, no tiene otra cosa que hacer y después Alfie cuando surge la resolución renuncia al beneficio cosa que me parece bien. En acuerdo, realmente en acuerdo, porque nos parece a los dos inconveniente en este momento", relató este lunes Lacalle Pou.

Sin embargo, Civila consideró que "la explicación sobre el trámite de Alfie es insostenible" y cuestionó: "El Presidente dice que la Ministra no podía hacer otra cosa que firmar, y a su vez dice que cuando él se enteró actuó. Pero sin la firma la exoneración no sale. ¿La Ministra otorga una exoneración a un integrante de su gobierno sin siquiera advertir el problema ético y político?".

"El presidente dice que Alfie hizo la solicitud 'en el periodo anterior”' El propio Alfie dice que fue en diciembre de 2019, el mismo mes en que Lacalle anunció que sería el director de OPP. Ese detalle, que aunque no hace al fondo no es menor, el Presidente lo omite", expresó.

En la misma línea Civila consideró que Lacalle Pou "omite señalar" que la resolución es del 11 de febrero de este año, "es decir, que todo el proceso se dio bajo su gobierno".

"El presidente dice que lo de Alfie-Arbeleche no es una falta ética pero que 'no le parece conveniente'. A juzgar por su accionar (el 5/3 sobre una resolución de su gobierno del 11/2) la situación no resultó conveniente cuando se hizo pública. ¿Conveniente o no para quien?", preguntó.

El secretario general del Partido Socialista reiteró el pedido del sector y consideró que tanto el director de la OPP como la ministra de Economía "deben renunciar" y que el gobierno "debe hacerse cargo de sus responsabilidades en lugar de atacar a los demás y sembrar división".