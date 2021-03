Lacalle: en gobiernos del FA "no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y la ética y todo el mundo quedó calladito"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia a la renuncia que realizó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie a beneficios fiscales para su empresa y se refirió a las críticas del Frente Amplio y expresó: "Lo que está bueno es tener trazabilidad y resistir el archivo y notoriamente en este caso no se resiste, y estoy hablando del Partido Socialista", quien solicitó la renuncia del funcionario y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

Consultado a qué se refería, Lacalle Pou dijo: "Porque durante el gobierno del Frente Amplio no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y con la ética y todo el mundo quedó calladito".

"El contador Alfie en su estudio requiere un beneficios legal en el 2019 cuando no eramos gobierno. La comisión que aprueba esos proyectos entiende que es así porque cumple los requisitos, la ministra de economía lo firma porque es lo qeu le asesora y recomienda la COMAP, no tiene otra cosa que hacer y después Alfie cuando surge la resolución renuncia al beneficio cosa que me parece bien. En acuerdo, realmente en acuerdo, porque nos parece a los dos inconveniente en este momento", relató Lacalle Pou.

A raíz de esta situación, el Partido Socialista solicitó el sábado la renuncia de Alfie y de Arbeleche. Lacalle Pou dijo que a él no le compete analizar esa renuncia y respecto a si se podría haber frenado el trámite antes de aprobarse, Lacalle dijo que "no, no le queda otra". "Cuando yo tomo conocimiento hablamos y llegamos a este acuerdo".