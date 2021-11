Ciudadanos tranca discusión por ley de tenencia compartida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La discusión sobre el proyecto de ley que busca establecer la tenencia compartida o la corresponsabilidad en la crianza es una de las prioridades legislativas del oficialismo que establecieron los senadores del Partido Nacional y Cabildo Abierto. Pero hay un obstáculo: el Partido Colorado. O, más precisamente, el sector Ciudadanos -el mayoritario dentro de la colectividad- que mantiene su oposición a votar la iniciativa tal como está redactada actualmente, la cual es fruto de una fusión de un texto presentado por los cabildantes y otro de los nacionalistas.

En la última reunión de bancada de Ciudadanos, que se realizó este martes, se resolvió presentar en los próximos días un escrito “unificado” con más de un documento elaborado por el sector sobre el tema, y entregárselo a la senadora blanca Carmen Asiaín. Ella es quien ha liderado la discusión de este asunto que ha sido impulsado y defendido públicamente por el presidente Luis Lacalle Pou.



Lo que elaborarán los legisladores del grupo liderado por el ministro Adrián Peña es un proyecto “alternativo” a la versión que está a estudio ahora en la Comisión de Constitución del Senado, y que buscará dotar de una mayor relevancia al principio de respetar “el interés superior de los menores”. O sea, que se priorice aún más un enfoque de protección de los derechos de los niños ante estas situaciones.

El punto igualmente está presente en un artículo del proyecto de la senadora blanca que aborda uno de los temas que ha suscitado más polémica en la iniciativa: que ante denuncias contra los adultos luego de la separación, los jueces puedan establecer “toda vez que sea posible” y “atendiendo el interés superior del niño, niña y adolescente” visitas del denunciado en escenarios de control, como por ejemplo lugares públicos o en presencia de terceros.

Que las visitas no se interrumpan -por efecto de las medidas cautelares que impone la Justicia- ante las denuncias por violencia de género o doméstica ha sido un tema especialmente criticado por las ONG y organizaciones sociales, que comparecieron al Parlamento a dar su opinión sobre este proyecto. Pero también ha sido cuestionado dentro del Partido Colorado meses atrás, cuando dentro del Comité Ejecutivo se organizaron charlas al respecto para poner sobre la mesa este y otros puntos que no generan convicción.



“Por ahora, lo vemos complicado, sobre todo en lo que tiene relación con los niños, porque entendemos que su cuidado está algo arriesgado tal como está redactado el proyecto”, dijo a El País un legislador de Ciudadanos.

En el sector, no obstante, sí hay acuerdo en la necesidad de corregir aspectos del sistema judicial, que en algunos casos generan largas demoras que afectan a padres que quieren ver a sus hijos pero por denuncias falsas pueden quedar apartados de los niños por largos períodos. Por esto hay “apertura” a seguir debatiendo, aunque la idea que sobrevuela en más de un dirigente colorado es que “no se puede legislar por excepción”.



El voto colorado es clave para que la iniciativa prospere, porque con la oposición del Frente Amplio es necesario el apoyo de al menos dos senadores de Ciudadanos -Pablo Lanz, que actúa en esta comisión, y Carmen Sanguinetti-, ya que los legisladores de Batllistas en principio están afines al proyecto -aunque con algún reparo menor.

El apuro de blancos.

Una de las voces dentro del Partido Nacional que más ha defendido públicamente esta iniciativa en los últimos días es Graciela Bianchi. En diálogo con La Diaria, la senadora dijo este lunes que el proyecto está “entre los primeros lugares” de los temas que la coalición debería “votar de una buena vez”. Agregó que el problema que tiene el Partido Colorado es que se encuentra “en manos de la Secretaría de Género”.



Para Bianchi, una vez que sea aprobada la tenencia compartida servirá para brindar el “respaldo procesal”, que según ella quitó la ley de violencia de género sancionada en 2017. “Fue una atrocidad que yo no voté. Los jueces están ahora entre la espada y la pared, porque la mujer siempre tiene que tener la razón y no se investiga”, señaló Bianchi, y concluyó: “Si no les damos respaldo, ellos no se la van a jugar, porque hay una presunción absoluta de que la mujer está siempre diciendo la verdad”.