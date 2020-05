Christian Di Candia: "Este año la IMM no podrá cerrar con superávit"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según la Constitución de la República, hoy deberían realizarse en todo el país las elecciones departamentales, las cuales fueron postergadas por la crisis sanitaria.

El intendente Christian Di Candia (39), admite que el coronavirus tuvo su impacto en las cuentas de la Intendencia de Montevideo y que cerrará el ejercicio con déficit. Di Candia asumirá el próximo viernes como presidente del Congreso de Intendentes.

-Lleva un año y un mes como intendente de Montevideo. Mirando todo este tiempo, ¿se siente el continuador natural de la gestión de Daniel Martínez o ha podido también llevar adelante sus propias ideas?



-En algún momento dije que era parte de un equipo que iba a continuar las líneas estratégicas que habíamos definido, pero que tampoco era un testaferro. No sé no ser yo en algo que desarrollo, mucho menos en algo que me provoca la pasión que me genera a mí la política en general. Y mucho menos teniendo la responsabilidad de desarrollar un cargo como el de intendente de Montevideo. Diría que en más de un 90% las líneas estratégicas han sido las mismas, ha habido poco cambio en cuanto a nombres y demás. Y he intentado imprimir una agenda que tenga que ver con lo generacional, con lo ambiental, con profundizar algunas líneas de cultura que había impulsado desde la prosecretaría. Obviamente algunas de ellas se han visto trancadas por esta situación. El otro día tuve que terminar de dar de baja la compra de 20.000 tachos para reciclaje que quería enviar a las casas y hacer un plan piloto en algunas zonas. El sistema político nuestro es muy gerontocrático, muy acostumbrado a que quienes ocupan estos cargos tengan nietos para cuidar en sus tiempos libres. Desde el comienzo dije que es bueno que se vea como una posibilidad real que alguien de 30 y pocos años el día de mañana pueda ser candidato o candidata a un cargo de este tipo.

-En aproximadamente dos meses la Intendencia debe presentar su balance de Ejecución Presupuestal ante la Junta Departamental. ¿Será un mensaje con saldo positivo en cuanto a la relación ingresos-egresos?



-No. Difícilmente lo podría ser este año porque obviamente el último año (del período) terminás ejecutando todo lo que fue quedando de los años anteriores, cuando uno genera muchos planes y proyectos. Todo el mundo es consciente de la cantidad de obras que hay en las calles, que nos hubiese gustado que muchas hubiesen terminado bastante antes. Dada esta situación, la incertidumbre financiera es mayor aún. Nosotros definimos dentro de todas las medidas un plan de alivio financiero que representa unos $ 1.500 millones, que tiramos para adelante. Y en realidad, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la ciudadanía sobre fines de mayo o fines de junio. Depende mucho de cómo se comporte la economía también. Seguramente el balance va a tener este año algún punto de déficit.

-Su antecesor Daniel Martínez dejó un endeudamiento de US$ 203 millones por compromisos hacia adelante, principalmente con organismos como el BID. Y un déficit acumulado de US$ 60,5 millones. ¿Cómo será el cierre de su ejercicio en estos dos rubros?



-Este año no asumimos más endeudamiento, sigue siendo el que teníamos el año pasado. Sí fuimos cumpliendo con las obligaciones de pago, tanto con el BID como con el Fondo Capital, así que los pagos tienen que haber bajado la deuda final. No asumimos nuevo endeudamiento con el Centro de Gestión de la Movilidad y el Proyecto de Saneamiento VI está en proceso de armado para ir al BID, lo que seguramente ocurra con el nuevo gobierno. En el cierre del balance anual no habrá nuevo endeudamiento, aunque después está el período julio-diciembre, que no se cómo se va a registrar de forma contable y jurídica, porque es una extensión de mandato que nunca había sucedido. También va a ser la primera vez que intendentes que se van negocian con la OPP y el gobierno nacional los fondos para los próximos 5 años. Lo normal hasta ahora había sido que quienes asumen negocien el presupuesto quinquenal. Por eso también nos genera mucha complejidad definir recursos para la emergencia, porque hay que manejarse con lo que hay en un presupuesto que está prácticamente todo adjudicado.

-¿Qué le responde a la gente que dice que en Montevideo gobierna Adeom?



-Todos sabemos que el Ejecutivo de Adeom ha tenido históricamente un comportamiento combativo y que muchas veces ha ido en contra de sus propios intereses. Y que, a la hora de luchar por sus intereses y plataformas, ha puesto muchas veces a la sociedad en un lugar que no correspondería. Creo que uno de los logros que hemos tenido en este último año ha sido imprimirle al diálogo con Adeom una madurez y un compromiso mutuo importante. Yo siento el compromiso de los trabajadores cuando camino por la Intendencia. A mí me da mucha pena que desde afuera se interprete a los trabajadores de la Intendencia como el Ejecutivo de Adeom que le ocupó la oficina del intendente. En general trabajan muy bien, en esta emergencia por ejemplo han trabajado muchos sin cobrar horas extras. Yo no creo que gobierne Adeom, es un golpe fácil de pegar, una chicana que siempre está. A veces hay responsabilidades compartidas. Cuando nosotros intervenimos el Servicio de Mantenimiento (de camiones), allí había denuncias que hacían y que tenían razón. La intervención funcionó al punto de que no faltaron más camiones de limpieza.

-También es cierto que Adeom logró detener una licitación de camiones que se iban a entregar a privados para que hicieran la recolección...



-Y que yo siempre dije que no era la solución. En realidad no es un logro de Adeom. Yo siempre la puse en el freezer (a la licitación) para ver si esa era una solución. Montevideo precisa para estar limpio cada día entre 27 y 30 camiones. Y la Intendencia tiene unos 47 a los que se les hace mantenimiento y limpieza. De esos, se iban a privatizar diez, pero nosotros con diez camiones no limpiábamos la ciudad. No era la solución para este año privatizar 10, el cuello de botella lo teníamos en Mantenimiento.

-La encuesta de Equipos que contrata la IMM le acaba de dar un índice de aprobación favorable: 52%. Pero también hay gente que lo cuestiona, y que incluso ha reflotado fotos de su pasado, por ejemplo una con una remera del Che Guevara...



-Esa está trucada, la verdadera es de Bob Marley.



-¿Cree que de alguna manera su pasado lo condena, como dice el dicho popular?



-Es muy jodido cuando uno termina inventando un personaje, porque no estás cómodo vos y además terminás engañando a la gente. Creo que es mucho más sano, mejor para la democracia, más honesto y más transparente decir: “Yo soy esto”. Después la gente lo compra o no lo compra. Pero además, hay que ver a las personas por lo que hacen en su trabajo, por el compromiso con sus tareas. Y no por lo que hacen de su vida privada. Yo recuerdo un profesor de historia que decía que Julio Herrera y Obes tenía tres o cuatro mujeres. Y a nadie le importaba. Es verdad que yo hago una militancia de eso. Dije que me gustaba fumar marihuana antes de asumir, en una entrevista con El País. Pero eso no significa que vaya a trabajar 14 horas o que no vaya a sacar todos los proyectos que pueda adelante. Después, con los años, me fui del club (de cannabis). Ya casi no consumo, me duermo. Hay ciertos sectores que pretenden que quienes ejercen determinados cargos tengan más de 50 años, que sean hombres, blancos, que vivan en la costa y si es posible que vayan a misa el domingo.

Christian Di Candia, intendente de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

-¿Que sean heterosexuales y abogados?



-Exacto, eso también. Yo soy heterosexual, no soy abogado, tengo un hijo pero vive unos días conmigo y otros días no. Tengo menos de 40.



-¿Le gusta salir en los medios? Se lo ve mucho en televisión, por ejemplo.



-No me siento incómodo. Siempre prefiero lo más cercano a la vida real. Si me das a elegir, capaz que esto (una entrevista para un medio impreso) es lo último que elijo, porque el periodista va a ver qué poner y cómo titular; por más que pueda hacer un gran trabajo. Pero cuando vas a la televisión y estás en vivo, sos vos ahí con la gente. Después está la radio, que también estás ahí pero ya no se te ve gesticulando.



-¿Qué va a hacer después que deje la Intendencia?

-Si gana el Frente Amplio y hay alguna propuesta de quedarme en la Intendencia en algún lugar que me genere pasión, voy a seguir. Si no gana el FA, me reinsertaré en la vida privada en algún lugar. También puede ser que piense en el legislativo departamental.



-En la Junta como edil, porque como funcionario ya no puede volver al haber renunciado para ser intendente...

-Sí, como edil.



-¿Y en la actividad privada en qué se podría desempeñar?



-Antes de entrar a la Junta hice de todo. En el mundo relacionado con los libros, la literatura, la cultura. He estado muy cercano a todo lo que tiene que ver con producciones, eventos. He trabajado hasta de presupuestista de imprenta. Y después de estar a cargo de 8.000 y pico de funcionarios, creo que puedo gerenciar varios proyectos.

“Twitter es algo así como la red del odio” -¿Cómo es su relación con las redes? Desde Twitter ha marcado discrepancias con el gobierno. Hace poco, por ejemplo, retuiteó una opinión que critica la carta que envió Gerardo Sotelo a los coordinadores de los medios públicos.



-Las redes tienen sus pros y sus contras. Generan una virtualidad impersonal que complica mucho a la hora del relacionamiento. Incluso pasa con WhatsApp, que uno lo lee y no sabe en qué tono habla el otro, sobre todo si no tiene una relación muy personal. Pero son una herramienta fundamental, y en estos tiempos mucho más. Aunque no hay que olvidarse que es un micromundo muy chiquito. Uno puede decir: “Tuviste 2.000 retuits, es un montón”. Pero salís a los barrios y el mundo sigue estando en la calle, las elecciones se siguen ganando en la calle. Hoy, ejerciendo un cargo, no podés no estar. Y en esa línea de emitir opinión, lógicamente cuando hay discrepancia hay que marcarla. También Twitter tiene un humor medio ácido, que a mí me costó entenderlo. Intento utilizarlo también (ese humor), pero a veces me sale bien y a veces no. A diferencia de Instagram, donde “está todo bien”, Twitter es como la red del odio, aunque alguna vez podés llegar a tener algún halago.