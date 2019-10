César Vega: “Somos el país antinatural y corrupto, vendemos cocaína"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), el ingeniero agrónomo, César Vega, recibió a El País en su chacra de Punta Espinillo y no se guardó nada. ¿Su aspiración más grande en estas elecciones? Ser diputado nacional.

-¿Coincide en que en esta, a diferencia de las pasadas elecciones, los candidatos se manifestaron mucho más sobre temas medioambientales?



-Se despertaron, se dieron cuenta de lo que venimos sosteniendo hace años y por lo cual éramos catalogados de cavernícolas. El ajo, ¿se acuerda?, y la yerba mate y el kiwi.



-¿Por qué cree que los candidatos buscan el denominado “voto verde” o “animalista”? No sé como denominarlo.



-Bicherista, diría en nuestro caso. Mirá, te diría más, si hiciera un poco más de calor y se repitiera en este momento el fenómeno de las cianobacterias, creo que en vez del 1%, sacamos el 10% (de los votos), porque falta que nosotros tengamos más problemas.



-¿Cuáles son sus principales propuestas para captar ese potencial electorado?



-(Busca un block de hojas que extrae de una valija que utilizará en su gira por el interior) Primero, ¿sabés por qué somos intransigentes? Porque estamos totalmente en contra del uso de la energía nuclear y eso va a volver al Uruguay, te lo voy a asegurar. Megaminería negativo, va a volver, porque el país precisa dinero. Fracking, negativo. Forestación indiscriminada, negativo. Planta de UPM2 en el río Negro, negativo. Monocultivo de soja genéticamente modificada, y maíces genéticamente modificados, con sus paquetes de uso obligatorio de agroquímicos tóxicos, negativo.

-Preguntaba por sus propuestas.



-Vengo del otro lado (indica otra hoja de su block). Cuando vos dejás de hacer estas cosas, hacés el cultivo de soja orgánica, que es totalmente distinto a esto. El tema del microplástico, porque ahora se está hablando del plástico de la bolsa pero se empezó a hablar del microplástico que te lo comés en el alimento, en el pescado, viste. Uso responsable de los derivados del petróleo, incluido el nylon o el poliestireno, negativo. Prohibición de la venta de leña de monte, ayer la vi a $ 650. Prohibición total de la venta de pájaros y animalitos salvajes, bichos, cardenales, tengo cuatro yo acá.



-¿Y cuál es el argumento?



-El argumento es sueltapájaros. Argumento sueltapájaros de Los Zucará, ¿Ubicás el tema? Deja que los pájaros... ¿No? Bueno.



-¿Qué más propone?



-Vamos por la producción y consumo de alimentos sanos, vamos por el trabajo por encima del crecimiento como medida de bienestar de un país, por la curva de trabajo por encima de la curva del PIB, vamos por la sustitución de importaciones y la exoneración de exportaciones, ¿impuestos no?, vamos por la prohibición de la compra y venta de territorio nacional con moneda extranjera.

César Vega. Foto: Francisco Flores.

-Pero eso haría caer el sistema económico-financiero tal y como lo conocemos.



-De ninguna manera, fui a Carlos Gutiérrez y me sentí orgulloso de mi país, todo en pesos está.



-Italia devolvió la semana pasada un contenedor lleno de naranjas tras detectar un plaguicida.



-Fentión se llama, es un producto fosforado, no fosfatado, de alta peligrosidad que de hecho no lo usábamos en la producción hortícola porque era de alta peligrosidad. Y ahora yo pregunto, ¿quién se va a comer esas naranjas? porque vuelven al Uruguay y la pregunta es, ¿usted se la comería?



-En Europa llamó la atención, sin embargo, aquí...



-(Interrumpe) No, lo que más llamó la atención fueron los contenedores con 4.500 kilos de cocaína encima. Estamos quedando pagando, estamos quedando regalados, somos el país antinatural y corrupto, vendemos cocaína.

-¿En dónde se ubica ideológicamente el PERI?



-El PERI, (extrae un cartel), ni de izquierdas, ni de derechas, somos de la tierra. ¿Las cianobacterias son de izquierda o son de derecha? Las naranjas esas que se va a comer la gente, ¿le van a hacer daño a una persona de derecha o de izquierda? La ecología es humanismo, es bicherismo, salvar el planeta, eso no es ni de izquierda ni de derecha.



-Me comentaba antes de comenzar la entrevista que sus oyentes de radio le realizan recomendaciones políticas. ¿Qué le dicen?



-Me recomiendan que me afirme más en estas dos semanas en la ecología y me sugieren que abandone los temas del día.



-¿Y les va a hacer caso?



-Les voy a hacer caso. Pero sin olvidar que si solo hablo de ecología tenemos un techo muy bajo. Porque en Uruguay todavía no estamos preparados como en otros países.

-¿Cómo observa la campaña?



-Veo que está tan justo todo que se cuidan muchísimo.



-¿El único objetivo electoral que usted persigue es obtener una banca en la Cámara de Diputados?



-La vamos a sacar de una vez por todas, definitivamente, porque para crear un partido es dificilísimo. Entonces, siempre vas a tener una elección de prueba que es de aprendizaje de la pasada y no hay otra manera. Claro, cuando vos largás un cabildo militar abierto, contás con un 10% de la población que es de derecha y te va a votar. Esos votos no son de (Guido) Manini, eran de (Julio María) Sanguinetti, de (Edgardo) Novick, de (Ernesto) Talvi, algunos blancos y otros de (José) Mujica, y van a votar al original, ¿si apareció un militar, qué van a votar?, si son de ultraderecha. Y bueno, yo soy ecologista.



-¿Tiene decidido usted el voto en un eventual balotaje?



-Sí, lo tengo decidido hace tres años. Nosotros votamos PERI en octubre y PERI en noviembre.

-En noviembre PERI no se presenta.



-Es una manera de decir, ¿no es anulado?



-Usted llega al Parlamento, ¿cómo se concibe formando alianzas con otros partidos? ¿Quién será su principal aliado?



-Nosotros no hacemos alianzas, nosotros votamos esto si es bueno. Si esto es malo, tratamos de modificarlo. Este presenta lo mismo, le votamos no. ¿Quién gobierna (Luis) Lacalle o Martínez? No. Ni le vamos a pedir nada, ni vamos a aceptar que nos den algo, nosotros vamos al Parlamento, a hablar y a votar.



-¿Coincide con la ministra María Julia Muñoz en que Lacalle “no califica” para el cargo de presidente?



-¿Y por qué califica Martínez, por su hermosa gestión en Ancap? Si tú sos tan bueno manejando una empresa del país, y te vas de vacaciones, o te vas, ¿no tratás de dejar al mejor? ¿No recomendás al mejor para dirigir una empresa tan importante como Ancap? Entonces, Martínez, cuando dejó a (Raúl) Sendic, es porque dejó lo peor, por lo tanto, eso lo califica muy mal a Martínez. Después, tengo de buena fuente y sé perfectamente cuál fue toda su trayectoria falsa que está presentando en la Fancap.