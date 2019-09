“Voy a hacer que en el Cerro se viva tranquilo”, dijo Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con un acto en la entrada al Cerro ante varios cientos de militantes -donde se centró en sus propuestas de empleo, salud, educación y seguridad, sobre todo para la gente de la zona- terminó otra intensa semana electoral para el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou. De ahí llevó a uno de sus hijos a jugar un partido de fútbol en el predio del Batallón de Ingenieros. Ya de noche, vio en su casa un video donde el candidato oficialista Daniel Martínez dijo que a los candidatos de la oposición solo “los puede llegar a unir el odio” contra el Frente Amplio. Lacalle no se aguantó y tuiteó que hoy existe “mucho nerviosismo o mucha intolerancia ante la enorme mayoría de uruguayos que están descontentos”.



En el Cerro y con la voz algo cascoteada, Lacalle saludó a “la aguerrida barra de dirigentes del Partido Nacional” de la zona. Después manifestó su compromiso “asumir legítimamente la autoridad” si es el próximo presidente de la República, sin echarle la culpa a la sociedad: “Yo voy a hacer que en el Cerro se viva tranquilo. Sí se puede, porque la gente del Cerro es gente de trabajo y hay que protegerla. Hay que cuidarla”. En su plan de seguridad, el comisario será una figura territorial clave y además el patrullaje policial será “constante”.



Lacalle anunció que pedirán la cédula de identidad en la calle. “A nadie de bien le va a caer mal que le pidan la cédula. Tenemos que tener un gobierno en el que los móviles anden en la vuelta, que la policía esté presente”, afirmó.



El candidato indicó que “hoy la delincuencia y el narcotráfico andan por Montevideo y se sienten impunes”, pero afirmó que se terminará la impunidad desde 2020 si gana el balotaje.



Empleo.

Lacalle también habló del “ajuste silencioso” de los miles de uruguayos “que han perdido el laburo en estos años y tantos otros que no encuentran” trabajo.



Afirmó que, si gana la elección, hablará el tema con las cámaras empresariales y la dirigencia del Pit-Cnt. “Quiero saber cómo vamos a generar fuentes de trabajo para que el uruguayo se pueda mantener dignamente. Ese es el gran desafío que tenemos por delante: cómo hacer para que se reactive la mano de obra”, dijo Lacalle.



Y sostuvo que no observa una reacción del gobierno “preocupado por la cifra de desempleo”. En la transición rumbo al 1° de marzo, Lacalle analizará “cómo hacemos para generar crecimiento e inversión” pero no en las grandes empresas, sino “en las plomerías, almacenes, supermercados de barrio o talleres”. Y dijo que, para que pase eso, “hay que ganar plata” ya que “nadie emprende para perder”.



“En el Cerro se sabe quién es que hace andar la economía: son los que se esfuerzan todos los días por trabajar y pagar las cuentas”, indicó el candidato blanco, muy aplaudido por sus seguidores. “El Estado debe ser el mejor socio: quiero que el gobierno del Partido Nacional sea el mejor socio del que emprende. Hay que darle aire y respiro, esperar que empiece a ganar, que tome a un empleado, eso es lo que hará andar la economía”, afirmó. Y dijo que rechaza “que todos los uruguayos le paguen a UPM la instalación con sus impuestos”.



Respecto a la salud, volvió sobre la vieja propuesta de un hospital del Cerro. “El 70% de los usuarios de ASSE están en Montevideo oeste. Hay que traer la salud para acá, la salud de las policlínicas, la salud en la atención y de los especialistas”, indicó. Lacalle manifestó su compromiso de instalar en la zona un hospital y mejorar tanto lo edilicio como la atención.



Al final, aconsejó que, a 35 días de la elección, debe haber prudencia, paciencia y paz social. “Pero primero no agrandarnos”, pidió.

Robo a local blanco: ni papel higénico dejaron.

Ni bien arrancó el acto en el Cerro, el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou se solidarizó con la dirigente de la Lista 2004 Derby Falcón, cuyo local en la calle Chile y Carlos María Ramírez fue robado en la madrugada del sábado. Fue robado una vez más: es la quinta vez que sucede, dijo Falcón a El País.



Lacalle afirmó: “No van a lograr que cierre ese local ni ningún local del Partido Nacional en el Cerro, porque acá es donde tenemos acciones más transformadoras”. Y el diputado Jorge Gandini también repudió el episodio a través de su cuenta de Twitter: “Se tomaron el trabajo de cortar pernos y candados para llevarse todo. Nadie se escapa. Vecinos, comercios, escuelas... Falta poco para el cambio”.



Los ladrones se llevaron todo lo que encontraron: sillas, jarra eléctrica, vasos, cubiertos y una garrafa. “¡Hasta robaron el papel higiénico! En un robo anterior se habían llevado las puertas y hubo mucho destrozo”, recordó Falcón. “No quiero creer que sea algo político, yo me llevo bien con todos”, afirmó la dirigente del Cerro.

Repudiamos el robo que sufrió nuestra Coordinadora @lista2004 del Cerro y compartimos la impotencia con @derbyfalcon y los compañeros.

Se tomaron el trabajo de cortar pernos y candados, para llevarse todo. Nadie se escapa. Vecinos, comercios, escuelas...

Falta poco xa el cambio. pic.twitter.com/QGPaS5zcfG — Jorge Gandini (@jorgegandini) September 22, 2019