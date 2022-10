"De casualidad no se cayó", dijo Antía sobre puente de La Barra; aguardan análisis de obra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Ligamos mal, remal", dijo este viernes el intendente de Maldonado, Enrique Antía, sobre lo sucedido con el puente de La Barra número dos, que desde el 22 de setiembre está cerrado por la rotura de una de las lingas de sus laterales y de un movimiento estructural, constatable a simple vista.

"Quién va a pensar que un puente se cae a los 27 años. De casualidad no se cayó, porque si no hubiéramos tomado las previsiones cuando vimos que se movía de parar el tránsito pesado y suspender todo el tránsito capaz que hoy estábamos buscando los pedazos de puente abajo del arroyo", manifestó el jefe político fernandino en rueda de prensa sobre la obra afectada.



Antía informó que este mediodía comenzó una reunión el Ministerio de Transporte para analizar el "primer diagnóstico" con la empresa contratada para la obra. "Tengo una alta expectativa de que haya un señal de para dónde arrancar", resaltó el intendente, sobre todo, de buscar el "camino más directo para lograr una mejora".



"Contratamos al equipo técnico y a la empresa más especializada en hacernos un diagnóstico y tratar de reparar. Vamos despacito y cumpliendo los pasos", dijo Antía. "Capaz que hoy alguna luz tenemos", remarcó sobre el diagnóstico de qué pasos seguir.



Y resaltó que "actuó muy rápido la dirección de Obras y Tránsito, tomando las medidas necesarias", y a esto sumó el llamado a técnicos. "Por suerte, hoy no se cayó y se están tomando las previsiones para salvarlo", aseguró Antía, quien remarcó que "los puentes están pensados para que duren 70, 80, 100 años".



El puente de La Barra número uno, gemelo al original, del constructor uruguayo Leonel Viera, fue inaugurado en 1965 y no sufrió afectaciones, que es donde se canaliza el tránsito actualmente. La Intendencia de Maldonado resolvió impedir el pasaje de tránsito pesado por esa zona para evitar una afectación del puente.