Antía dijo que el puente de La Barra "no está para caerse" y recorrió la zona con Lacalle Pou

El presidente de la República Luis Lacalle Pou recorrió este viernes junto al intendente de Maldonado Enrique Antía el puente afectado en La Barra, que permanece cerrado a la espera de los estudios técnicos que determinarán su reparación.

Antía dijo a la prensa que el puente "no está para caerse, como alguien dijo, sino para recomponerlo" y que nunca se evaluó tirarlo. Además, el intendente señaló que tras la etapa previa de análisis, ahora empiezan los trabajos de evaluación.



Además, indicó que se reunió con el equipo técnico de la Intendencia y con el ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero, para resolver "un camino a continuar".



El intendente expresó que este lunes la empresa SACEEM comenzará a trabajar en el área con ingenieros. "Lo que se va a hacer es como una auditoría técnica", expresó el intendente.

Lacalle en Maldonado

Más temprano este viernes, el presidente Lacalle Pou asistió a la inauguración de un centro Pyme y las oficinas de un programa piloto para dar tratamiento a las adicciones, en el estadio Domingo Burgueño.



El Plan Piloto de Prevención y Tratamiento de Adicciones de la Intendencia de Maldonado y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) será dirigido por el exdiputado frenteamplista Darío Pérez.



Consultado por el caso Astesiano en esa instancia, Lacalle expresó: "Yo me puedo equivocar, pero no les voy a mentir. Cuando yo dije que no habían antecedentes las dos veces que se me dio documentación, dije la verdad. Y para mí eso es importante, para con el país y para con los uruguayos”.