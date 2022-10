Caso Astesiano: gobierno va al Senado con hermetismo y se reúne recién una hora antes con la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La instancia parlamentaria que tendrá hoy el gobierno no es exactamente una interpelación -en realidad es un llamado en régimen de comisión general, por lo que no habrá consecuencias políticas-, pero en el oficialismo tienen bien claro que les espera un duelo especial con el Frente Amplio, de esos que pueden dejar huella.

Lo que estará en el centro es la polémica suscitada por la imputación con prisión de Alejandro Astesiano, el exjefe del equipo de custodia del presidente Luis Lacalle Pou, quien además tenía una treintena de anotaciones policiales y dos condenas por estafa, esto último desconocido por el mandatario porque el dato fue ocultado en la planilla de antecedentes solicitada en 2020 y 2021.



El debate será “feo”, según confió en las últimas horas un senador del Frente Amplio a otro del Partido Nacional, aunque el mensaje que les llegó a otros legisladores blancos fue que, a pesar de ser ríspido, se evitarán los “golpes bajos” durante la discusión. Lo que se da por asumido es que será un intercambio intenso por la complejidad del caso -la oposición ha usado calificativos como “escándalo internacional” que desprestigia la imagen de Uruguay- porque además se suma la decisión del gobierno de responder a la convocatoria a tan solo 24 horas de presentada la moción, lo que no cayó nada en gracia en el Frente Amplio.



Es que en filas de la coalición de izquierda entienden que “venir de prepo” no es el mejor gesto, pues se deja escaso margen para que el senador convocante, Alejandro Sánchez, prepare la exposición y las preguntas que hará al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, que junto con el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé, acompañarán al titular de la cartera de seguridad, pese a no tener responsabilidad parlamentaria.



Por lo pronto, para Sánchez se trata de una intención fácil de decodificar: “Es evidente que el gobierno busca salir rápido de este asunto”, dijo el legislador a El País, que reconoció que si bien ya estaba preparándose para la instancia, “un mayor tiempo hubiera permitido a la oposición trabajar con más profundidad”.



“Se ve que tienen un apuro muy grande, quieren concurrir rápido porque todos los días aparece información nueva que los complica”, opinó por su parte el senador Daniel Caggiani, también del MPP, que sin embargo admitió que “siempre es bueno” que las autoridades den respuestas, sobre todo para esclarecer lo que entiende como “un esquema de corrupción que lideraba el jefe de la custodia presidencial desde el piso 4 de la Torre Ejecutiva”.



Astesiano era, según va a decir hoy Sánchez en la sesión del Senado -y fue declarado en audiencia por la fiscal del caso, Gabriela Fossati-, “el mano derecha del presidente”. “Así se presentaba, y lo tengo confirmado”, dijo el miembro convocante.

En tanto, ¿cómo se preparan para la sesión de hoy los senadores del oficialismo, y específicamente del Partido Nacional? No de la mejor forma, respondieron varios consultados, sencillamente porque no tienen ni el menor indicio de la exposición que hará la delegación del Ejecutivo.



Esto fue tratado en la reunión de bancada de los senadores blancos ayer por la tarde y allí, según supo El País, hubo quienes manifestaron su “molestia” por estar a ciegas en un asunto de alta sensibilidad: “Hay hermetismo y silencio en la Torre Ejecutiva”, comentó un senador blanco.



De hecho, es la primera vez en este gobierno que ante una instancia parlamentaria símil a una interpelación los citados no se reunieron con los legisladores para coordinar una estrategia de defensa en común.



Eso se había hecho, por ejemplo, cuando el Frente Amplio interpeló a Heber y al canciller Francisco Bustillo por haber otorgado un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset mientras se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos.



En esa oportunidad hubo varias reuniones con el ministro Heber y su equipo, lo que también incluyó encuentros con senadores del resto de los partidos de la coalición de gobierno, to- do lo cual ahora brilló por su ausencia.



El tema “pasaporte” estará otra vez arriba de la mesa, pues Astesiano fue imputado, justamente, por integrar una banda criminal que falsificaba ese documento uruguayo a ciudadanos rusos, adulterando sus partidas de nacimiento. Por eso, con más razón, sería conveniente contar con datos sobre la exposición de la delegación del Poder Ejecutivo, señalan algunos blancos. “Si quieren que los defendamos, por lo menos deberían darnos algún elemento”, reclamaron fuentes nacionalistas.



En el resto de la coalición, en tanto, se está a la expectativa de la única reunión previa que habrá en el oficialismo con los convocados a las 14 horas, una hora antes del inicio de la sesión. Pero el ánimo general no es de mayor preocupación, sobre todo por la falta de consecuencias parlamentarias que implica esta instancia.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo que su partido se abocará a “escuchar” y que no tienen decidido intervenir; el colorado Germán Coutinho, en tanto, afirmó enfático que “no se trata de una interpelación” y que estima que la sesión no debería extenderse más de la cuenta.

Alejandro Sánchez: “Era la cueva de Alí Babá y los 11 ladrones”

Que en las últimas horas Presidencia de la República haya dispuesto varios traslados de funcionarios que integran el Servicio de Seguridad Presidencial, y que lo hiciera en función del legajo de algunos de los involucrados, generó sorpresa en Alejandro Sánchez, el senador encargado de convocar hoy a las autoridades del Poder Ejecutivo.



Ante la consulta acerca de que han sido 11 los trasladados hasta el momento, respondió: “Parece que (la Torre Ejecutiva) era Alí Babá y en este caso, los 11 ladrones”. Y luego agregó que, según su visión, esta decisión del gobierno hace entrar en contradicción a Luis Lacalle Pou, quien días atrás había afirmado que no estaba en sus planes revisar el legajo del resto de los custodias, luego de que se conociera que Alejandro Astesiano tenía una treintena de anotaciones policiales.



“Lo cierto es que el gobierno ha decidido revisar los antecedentes de toda la guardia y ha encontrado un conjunto de elementos que hacen que cambie el criterio del gobierno, porque hasta ahora el presidente sostuvo que anotaciones policiales le merecían a él, igual, de todas maneras, la plena confianza”, aseguró el senador del Movimiento de Participación Popular (MPP).



Sobre lo que preguntará en la sesión, contestó que remarcará “las impericias, los errores y las irregularidades” implicadas en toda esta polémica.