“Carrera está desesperado porque los números nos den mal”: González respondió a crítica por cifra de delitos

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, respondió este miércoles a las críticas realizadas por el senador frenteamplista y exdirector general de la cartera, Charles Carrera, a las cifras de delitos dadas a conocer ayer. “El senador carrera está desesperado porque los números nos den mal”, dijo el actual jerarca de Interior.

Carrera cuestionó que los datos muestran una baja de todos los delitos durante dos años consecutivos, y afirmó que no solo no hay una política que incentive a realizar denuncias, sino que además se tomaron medidas para disminuirlas. “Y eso tiene un impacto negativo, porque acá justamente lo que se está midiendo es el número de denuncias, si subieron o no", dijo en declaraciones a Canal 10.



Ante esto, entrevistado en el programa Primera Mañana (El Espectador), Santiago González apuntó: “El senador Carrera, antes director general del Ministerio del Interior, siete años integrante del Ministerio, de los 15 años que el Frente Amplio tuvo bajo su mando la seguridad pública, es uno de los responsables del colapso y de uno de los momentos de explosión mayor de la inseguridad que le entregó al gobierno multicolor”.



“Entiendo que el senador Carrera está desesperado porque los números nos den mal para sentirse contento”, agregó, y calificó de “espantosos” los números que dejó la anterior administración.

Asimismo, González opinó que “Carrera le erra en el enfoque”. “Él cree que esta es una situación entre frentistas y coalición; entre el presidente Lacalle y los gobiernos del FA, pero en el medio de esa discusión -en la que ingresa el senador (Enrique) Rubio y algunas otras personas causantes del desastre de inseguridad que nos entregaron- está la gente”, afirmó.



Consultado sobre el efecto que pudo tener la pandemia en la baja de delitos, González ironizó: “¿Ustedes vieron una boca de pasta base con un cartel que dijera ‘estamos cerrados por pandemia’? ¿O un rapiñero que diga que se cuarentenó con la patrona?”. “Lo que no había eran cruceristas y no robaban Rolex, pero robaban cable, cobre, bicicletas, autos, o lo que fuere. Por eso el aumento de las personas presas. No se le puede tomar el pelo a la gente”, agregó.

Según los datos que presentó este martes el Ministerio del Interior, en 2021 los homicidios tuvieron una baja del 11,2% en comparación con 2020, y del 23,7% si se compara con el año 2019.



Mientras, las denuncias por hurtos disminuyeron 5,5% durante 2021 y 19,9% en los dos años de gestión. Las de rapiñas tuvieron una baja de 13,5% en el primer caso y de 18,8% en el segundo. Por su parte, las denuncias por violencia doméstica bajaron 0,6% en comparación con 2020 y 1,3% en comparación con 2019.