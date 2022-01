Carolina Cosse sumó al sobrino de Tabaré Vázquez para ser seguridad del edificio de la comuna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo (IMM) pidió el ingreso como pase en comisión de Gabriel Vázquez, sobrino del expresidente Tabaré Vázquez e hijo del exsubsecretario del Interior, Jorge Vázquez. El funcionario que proviene de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Hospital de Clínicas desempeñará funciones en la comisión de seguridad del gobierno departamental, creada por la intendenta Carolina Cosse para trabajar en la mejora de la custodia de locales vinculados a la comuna.

En concreto, Vázquez cumplirá labores de vigilancia en el edificio principal de la IMM, donde coordinará tareas con bomberos, policías y la seguridad privada de la comuna, según dijeron a El País desde el departamento de comunicación del gobierno departamental.



En la administración destacaron los antecedentes del funcionario como “parte activa de la seguridad de la Torre Ejecutiva” y que su ingreso, mediante pase en comisión, “no ha significado para la intendencia erogación alguna”.

Una resolución del 3 de enero estableció que la fecha de aceptación del pase en comisión fuera el 13 de diciembre. Ese documento menciona solo el aval de ASSE, pero desde la comuna señalaron a El País que también el Hospital de Clínicas lo aprobó.



Gabriel Vázquez es enfermero, integró la seguridad presidencial y en la campaña de 2014 trabajó como parte del equipo de custodios del fallecido líder frenteamplista. En el período pasado trabajó en el equipo de seguridad del presidente como su enfermero personal, en ese caso a partir de un pase en comisión del Hospital de Clínicas, según informó en 2018 Santo y Seña (Canal 4).

Fuentes de ASSE dijeron a El País que el organismo y la IMM tienen un entendimiento de “reciprocidad” en cuanto a pases en comisión ya que es habitual el intercambio de funcionarios. En relación a la doble tarea en ASSE y en el Clínicas, en la salud pública está permitido trabajar en dos dependencias distintas mediante un sistema de complementación, aunque no se puede superar las 72 horas semanales.



Cosse ya enfrentó una polémica por la contratación de seis excustodios de Vázquez para desarrollar tareas en la intendencia. Si bien recibió críticas de la oposición, la intendenta defendió las contrataciones que a inicios de octubre habían sido informadas por El Observador.



El edil Diego Rodríguez dijo a El País que evalúa realizar un llamado en régimen de Comisión General a las autoridades para que informen en la Junta Departamental sobre este y otros vínculos, algo que ya había manifestado días atrás luego de conocerse la renovación de los contratos del exsubsecretario de Economía, Pablo Ferreri, el exprosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el periodista Gabriel Romano, entre otros.

Aunque reconoció que la vinculación de Vázquez no tiene ilicitudes, a criterio de Rodríguez “demuestra la agencia de contratación de Cosse”. “Es obvio que faltas administrativas no hay, pero son señales que no corresponden. Es una perla más a un collar de amiguismo”, agregó.



Rodríguez aludió a las declaraciones que formuló Cosse cuando en octubre fue consultada por las tareas de otros excustodios de Vázquez. “Ellos cuidaron a Tabaré durante toda su vida; bueno, yo ahora le voy a cumplir a Tabaré”, afirmó Cosse el 21 de octubre. “Parece que fuera culpable por tener los custodios que eran de Tabaré. Sí, están trabajando en la intendencia, y tienen tareas asignadas muy importantes”, indicó. Según señaló, uno de ellos trabaja en el cuidado del predio del ex Mercado Modelo, dos forman parte de la comisión a la que ahora se sumará Gabriel Vázquez, y otro es su escolta. A su vez, otros dos ex custodios ingresaron como pase en comisión en el período pasado bajo la administración de Christian Di Candia.