Carlos Moreira: “Me sigo sintiendo un integrante del Partido Nacional”

Tras el episodio en el que se viralizaron audios de una conversación telefónica íntima entre él como jerarca del gobierno departamental y una funcionaria, Carlos Moreira renunció al Partido Nacional en octubre de 2019. En diálogo con El País, dice que ahora pretende volver pero que está buscando el momento adecuado. Reconoce que no volvió a hablar con Jorge Larrañaga ni con Beatriz Argimón, y asegura que no quiere generar controversias.

-¿Cómo están las finanzas de Colonia?



-Han caído. Yo no goberné Colonia el año pasado. Hasta el 2 de febrero goberné. Y asumí (nuevamente) el 27 de noviembre. La disponibilidad que tenemos hoy, comparada a la que yo tenía en la misma fecha del otro año, es menor. Ha caído en algo así como 4 millones de dólares.



-¿Quiere decir que el que dejó de suplente gastó un poco de más?



-No me animo a decir eso, pero bueno. Yo cuando me fui de la intendencia deje 28 millones de dólares. Y pagué todas las deudas.



-¿Y ahora cuánto tiene?



-Y no sé, quiero ver. No tengo el detalle pero de cualquier manera tenemos una buena disponibilidad. Inferior a la que tuvimos en el otro año, cuando yo abandoné el gobierno departamental.



-Por lo que veo lo dejó disconforme la gestión de su sucesor.



-No, no quiero decir eso. Pero un estilo diferente al mío. Yo soy un hombre muy austero, cuido mucho los dineros públicos y sobre todo trato de no ingresar en endeudamientos, donde ahí las cosas se complican. En 2015 encontré un estado de finanzas muy difícil. Administramos correctamente, revertimos esa situación y dejamos una muy buena disponibilidad.

-Pasado el proceso electoral, ¿cómo quedó el relacionamiento con la oposición, con el Frente Amplio?



-Muy fría. Incluso recuerde que ellos, varios ediles del Frente, una semana antes de las elecciones, con un claro propósito electoral, radicaron una denuncia penal en la Fiscalía de Colonia. Algo que no tenía ningún sentido…



-Vinculado a los audios suyos que se filtraron en la campaña, ¿no?



-Sí a los audios y a otras cosas más que no tienen ningún fundamento. Y no resultó bien para ellos, porque les gané por 15 puntos. La verdad que la gente no les creyó.

El intendente de Colonia, Carlos Moreira. Foto: Darwin Borrelli

-¿Y a partir de ahí no ha intentado un acercamiento? Ahora que es intendente de todo Colonia.



-Yo nunca estoy cerrado al diálogo. Soy un hombre que estoy muy acostumbrado a eso, hace muchos años que estoy en política y lo peor de todo es el distanciamiento total y la falta de diálogo. En definitiva, el que pierde es el pueblo. Con algunos no tengo nada de relacionamiento, pero con otros si me llaman a dialogar lo haré. Esa es mi labor institucional. Vivimos en un régimen democrático republicano y estamos obligados a dialogar. Tengo larga experiencia parlamentaria, así que allí uno tiene debates muy intensos y aguerridos, pero luego se saluda civilizadamente como debe ser.



-¿Es consciente de que podría estar ocupando el cargo de vicepresidente de la República?



-Bueno, eso fue una etapa. Ahora hay una vicepresidenta que creo que está haciendo las cosas bien. Yo capaz estuve algún día en la cabeza de Luis Lacalle Pou, como esa posibilidad. Pero yo nunca miro para atrás, ahora estoy cumpliendo con mis obligaciones por cuarta vez en la Intendencia de Colonia y estoy dedicado a mi querido departamento. A mí la actividad parlamentaria me gustó mucho. También estuve en el Poder Ejecutivo en el gobierno de Lacalle Herrera y la verdad me ha gustado en todos ellos lo que hay que hacer. Lo tomo con dedicación y responsabilidad.

-Ya que menciona el trabajo de Argimón, ¿cómo quedó la relación entre ustedes dos? En la campaña ella fue muy crítica con usted.



-No, totalmente distante. Distante.



-¿No ha tenido diálogo alguno?



-Yo soy el intendente de Colonia. No, nunca más volvimos a hablar. No nos hablamos.



-¿Usted quedó molesto por sus declaraciones en aquel momento, o entiende que fue parte del episodio en un escenario en el que el Partido Nacional se jugaba el gobierno nacional?



-Yo no quiero calificarlas, ni tampoco hablar del tema. Ya lo doy por una instancia absolutamente agotada; acá cada cual con sus responsabilidades. Ella las cumplirá y yo cumpliré con las mías. No quiero ahondar sobre el tema.

-Entiendo, pero después de aquel episodio no tuvimos oportunidad de volver a hablar, y de que dé su visión del caso en El País, por eso me parece oportuno. ¿Qué análisis hace de ese proceso que marcó la campaña?



-Sí, bueno, yo renuncié al partido y renuncié a mi banca, porque hubiese sido senador de la República. Renuncié a ello y después me sometí a la Justicia que me liberó de toda responsabilidad. Eso fue una vil maniobra de una gente con el claro afán de perjudicarme. Pero bueno, yo estoy aquí.



-Con el diario del lunes, ¿cree que podría haber actuado distinto en esas circunstancias?



-Fue una conversación confidencial y la revelaron, digo... Una cosa en la que no hubo ningún propósito (mío) fuera de la legalidad en todo esto.



-¿Volvió a tener diálogo con esa persona que lo grabó?



-No, nunca más.

-Al partido renunció, pero es cierto también que los dirigentes accionaron para que eso ocurriera. ¿Tiene rencores con el partido?



-No, ninguno. Soy blanco de alma, nací blanco y me voy a morir blanco. Yo me sigo sintiendo como un integrante del Partido Nacional, de modo que después veremos qué es lo que haremos. Yo estoy esperando y después veremos si pedimos el reingreso.

-¿Pero qué es lo que está esperando?



-Ahora a lo que estoy dedicado es a estas urgencias de la pandemia y mi responsabilidad funcional. No estoy pensando en temas políticos. Estoy pensando en administrar bien.



-El Partido Nacional ganó 15 intendencias, y hay una que es de alguien que no tiene partido…



-Porque renuncié al Partido Nacional.

Carlos Moreira antes de la conferencia de prensa donde habló del caso de los audios. Foto: Darwin Borrelli - Archivo El País.

-¿Y le gustaría volver?



-Sí, porque yo me siento profundamente blanco. Es lo que yo le decía hace un ratito. Evaluaremos cuándo.



-¿Por qué esa evaluación de tiempo?



-Porque estoy dedicado a otras cosas en este momento. Por supuesto que yo tengo un apoyo incondicional al gobierno de Lacalle Pou, que lo veo actuando brillantemente.



-¿Usted cree que si pide la afiliación ahora podría enredar el panorama?



-No,



-¿No hace ese cálculo?



-En este momento no quiero generar ningún tipo de controversias. Estoy para las coincidencias y no para las controversias. Y ya está.

-¿Cuál es su futuro político?



-Tengo cuatro años por delante en la intendencia, con 74 años. Después veremos. Yo con el gobierno tengo una excelente relación. Con los ministros, los entes autónomos. No voy a tener ningún tipo de problema de relacionamiento. Al contrario: una relación muy fluida.



-Usted fue figura del ala wilsonista.



-Correcto.

-¿Allí es donde se sigue sintiendo identificado hoy?



-Yo ya no tengo ningún ala en este momento. Después veremos cuál será nuestra ubicación. Hoy todo ha cambiado.



-Me consta que en el episodio de los audios quedó molesto con Jorge Larrañaga, líder de su sector. ¿Pudieron limar esas asperezas?



-No. No hablamos nunca más. Nunca jamás hablamos. No quiero hablar más del tema.



-¿No cree que pasó el tiempo como para acercarse?



-No lo sé. La verdad que no lo sé.

-Su futuro político no se termina en la Intendencia de Colonia, entiendo.



-Y, dependerá de la biología más que nada, porque ya tengo unos cuantos años arriba. Por ahora la biología está bien.



-¿Al partido cómo lo ve?



-Muy bien. Cuando veo bien al gobierno veo bien al partido.

Carlos Moreira, intendente de Colonia, llegando a la conferencia de prensa por la filtración de audios. Foto: Darwin Borrelli - Archivo El País.

-¿Está mal que algunos blancos ya estén pensando en el 2024?



-Eso forma parte de nuestras tradiciones y costumbres políticas. No creo que tenga nada de malo. Hay que gobernar bien y después que alguien tenga aspiraciones políticas genera dinámica; gente con ambiciones y que quiera ser candidato y asumir responsabilidades dinamiza. Forma parte del régimen democrático. Todavía no he visto a nadie lanzado.



-¿Me va a decir que en los asados de fin de año no ha escuchado los nombres de Álvaro Delgado, Beatriz Argimón y Martín Lema en el horizonte?



-Puede ser. Yo no he hablado con ninguno de ellos. No he mantenido asados donde se hable de aspiraciones presidenciales. Estoy alejado de esos.

-¿Le ve futuro a la coalición con colorados y el partido de Manini Ríos?



-Creo que la coalición va a continuar y el triunfo nacional fue fruto de eso. Tengo confianza y es bueno que así sea para la gestión de gobierno, para el presente del país. Porque tenemos una situación muy especial. Todos debemos tener la mente muy abierta y el espíritu muy generoso como para decir que a pesar de que discrepamos, tenemos que buscar el diálogo y el acuerdo.

“Tenemos un puerto cerrado y sin perspectivas de abrir”

-La pandemia ha golpeado fuerte al turismo. ¿Cómo transita la situación Colonia?



-Tenemos una caída total del turismo argentino y el brasileño. Representaba el 80% de nuestros ingresos. Además un puerto cerrado, y sin que se pueda predecir cuándo se va a abrir. Estamos dependiendo exclusivamente del turismo interno. Con las campañas publicitarias logramos triplicarlo. Estamos haciendo enormes esfuerzos para tratar de atraer uruguayos al departamento. Las circunstancias no son nada fácil. En Colonia más del 50% de los hoteles aún permanecen cerrados. Teníamos 39 hoteles con 1.251 camas, y la ocupación es de fines de semana básicamente. Hay abiertas 722 camas. El sábado es el día de mayor ocupación. El pasado se ocupó el 67% y el domingo cayó al 15%. Eso ha determinado que muchas personas fueran a seguro de paro y despidos, cierres. Algunos quizás no reabran. Ojalá esto cambie con cierta velocidad pero nada se prevé. Es una situación muy angustiante, realmente.



-¿Esto ya implica un impacto en las cuentas públicas locales?



-Sin duda. Ahora estamos en plena recaudación de patente de rodados, que vence el 20 de enero. Naturalmente en la hotelería hemos reprorrogado el vencimiento de la contribución inmobiliaria hasta el 30 de marzo. No queremos que caigan en situación de morosidad.

-¿Les hace postergar obras?



-Por el momento no. El proyecto estrella que tenemos es la plaza de toros del Real de San Carlos. Eso sigue con su ritmo normal, confiamos terminar en octubre. Es un esfuerzo de 4 millones de dólares. Después veremos de hacer una licitación para que la gestione alguien que sepa y sea un atractivo turístico para que llegue gente al departamento.



-¿Espera una flexibilización de la frontera en febrero?



-No nos animamos a decir que se vaya a abrir el Puerto de Colonia. Argentina tiene una situación muy complicada. Pero para nosotros el puerto es vital.