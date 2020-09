Canelones: Yamandú Orsi llevó a votar a su madre y recordó el consejo de sus padres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yamandú Orsi, candidato frenteamplista que busca la reelección en Canelones, comenzó la jornada acompañando a votar a su madre Carmen, más conocida como "Beba", que se encuentra en silla de ruedas.

La propia "Beba" confesó que hasta último momento estuvo en duda de ir sobre salir, pero que le ofrecieron llevarla y aceptó porque quería ir a votar a su hijo.

En la Escuela 110 y 111 de Canelones tuvieron que levantar la silla de ruedas entre varios para poder subirla, porque por la calle Suárez no tiene rampa.



Mientras ella votaba, Orsi habló con los medios y dijo que el principal consejo de sus padres ha sido no pelear. "Cuando empecé a militar, mi viejo no quería saber de nada (...) Siempre recibí de ellos el mensaje ese de 'no te pelees'", recordó.



Además dijo que se debería haber tenido una cobertura más clara en estas elecciones para la población de riesgo, y que cualquier tipo de festejo que haya hoy tiene que ser mínimo y "con los recaudos, que no son pavada".



Asimismo, indicó que al estar en una intendencia en el marco de un gobierno nacional de otro partido, lo que hay que tener es "mucha iniciativa de diálogo".

Orsi saludó con puño, como se recomienda para evitar la propagación del coronavirus, a todos los puestos de candidatos de otros partidos. Con un delegado de la Lista 40 del Partido Nacional se saludó de forma muy afectuosa. "Vamo' arriba con todo", le dijo al candidato.



En su recorrida por "el pueblo", como le dice, Orsi paró a saludar al jefe de Policía de Canelones, Víctor Trezza. También estuvo en la Casa Frente Amplio donde hubo selfies y abrazos y se quedó un rato largo en la Casa Tomás Berreta del Partido Colorado, donde se entusiasmó con una charla sobre historia. En todos lados lo saludaron como "Intendente" o "Yama"