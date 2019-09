Candidatos a la Presidencia comienzan a perfilar sus discursos para diferenciarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando cada vez queda menos para las elecciones nacionales del 27 de octubre, los candidatos a la Presidencia comienzan a perfilar y endurecer cada vez más sus discursos.

Esa fue la impresión ayer de algunos de los espectadores de las presentaciones que realizaron los candidatos del Frente Amplio, Daniel Martínez, del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, del Partido Colorado, Ernesto Talvi, y del Partido Independiente, Pablo Mieres, en un evento que organizó el Comité Central Israelita del Uruguay en la Torre de las Comunicaciones de Antel.



El candidato blanco señaló que Uruguay “necesita” un gobierno que “termine con la impunidad de la delincuencia” y llamó a ejercer la “autoridad con justicia social”. Lacalle volvió a mostrar al auditorio los programas de gobierno subrayados del Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente y Cabildo Abierto en los que asegura ya ha encontrado las “coincidencias” de cara a un eventual acuerdo de coalición electoral.

Paralelamente, el presidenciable expresó que está “cansado del enfrentamiento” entre los distintos partidos políticos en plena campaña electoral. Más temprano, Martínez -con quien se cruzó y saludó en la previa a la exposición del frenteamplista- le había contestado en Twitter que “no es necesario desacreditar” a los otros equipos de campaña de otros partidos. Es que Lacalle señaló el fin de semana que los asesores de Martínez son “funcionarios de gobierno, que si no pudieron en 15 años no van a poder ahora”, durante su gira por Paysandú. “Estoy cansado de la incapacidad con algunos sectores de la sociedad de no poder discutir civilizadamente aún para no estar de acuerdo en nada. Esa obligación la tienen sobre todo los que estamos arriba”, indicó Lacalle Pou.

Lacalle Pou saluda a Martínez durante el evento en el Comité Central Israelita. Foto: Gerardo Pérez

A su turno, Martínez consideró: “No pretendo ponerme de candidato oficialista, sino de candidato del Frente Amplio que mira hacia el futuro con una actitud de construir el Uruguay que queremos”. Paralelamente, señaló que el país no se encuentra en las mismas situaciones en que estaba cuando fue gobernado por la oposición.



Sin embargo, los discursos del candidato colorado y del Partido Independiente fueron los dos más ovacionados por el auditorio que durante tres horas escuchó a los presidenciables.

Mieres señaló que “estamos al final de un ciclo político” y que “no se cumplieron las promesas de 2014” realizadas por el gobierno del Frente Amplio en materia de seguridad y educación, entre otras áreas específicas. El senador anunció que en caso de ser electo presidente, recuperará la “integración social” y la “seguridad ciudadana”, así como la educación para la que planteó una “reforma”.



También señaló que “construirá un Estado inteligente para rendir cuentas” y que mejorará la inserción internacional. A Mieres lo acompañó su compañera de fórmula, la experiodista Mónica Bottero junto al candidato a senador por el Partido Independiente, Gerardo Sotelo, y los diputados Iván Posada y Daniel Radío.



El último en exponer en la presentación fue el candidato colorado Ernesto Talvi quien retomó la actividad de campaña tras un reposo de cinco días por una contractura muscular. El economista indicó a El País que ya se siente mejor.



Durante su discurso, el colorado se despachó contra el gobierno del Frente Amplio. “Tenemos un país en el que la competitividad está contra las cuerdas. Un país con una fractura social (...) este es un proyecto agotado. Venimos para cambiar el rumbo”, dijo ayer en el auditorio Mario Benedetti de Antel el presidenciable. Añadió que “se terminó el país del empate” y del “cambio a la uruguaya”.