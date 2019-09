Martínez a Lacalle Pou: "Me preocupo por mis equipos y no necesito desacreditar" los otros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato oficialista Daniel Martínez decidió contestar este lunes a su par blanco Luis Lacalle Pou a través de un extenso hilo en su cuenta oficial de Twitter.

"Yo me preocupo por mis equipos y no necesito desacreditar lo de los otros", expresó el ex intendente de Montevideo y agregó: "Que la ciudadanía evalúe".

Este sábado Lacalle Pou dijo que los asesores de Martínez son "funcionarios de gobierno, que si no pudieron en 15 años no van a poder ahora", durante una recorrida por el departamento de Paysandú.



A su vez este lunes, en el mismo departamento, aseguró que el equipo económico que presentó el candidato oficialista "es más de lo mismo", algo que ya había indicado en Durazno semanas atrás.

Ante la pregunta de si mis equipos son más de lo mismo, @JuanVoelker dijo: “Podríamos decir que es más de lo mismo si eso significa que es un equipo económico muy fuerte". — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) September 2, 2019

Para contestarle al líder de Todos, Martínez se basó en las respuestas dadas por Juan Voelker, su referente en temas presupuestales, durante una entrevista con El Observador.



"Podríamos decir que es más de lo mismo si eso significa que es un equipo económico muy fuerte", fue la respuesta de Voelker que replicó el candidato oficialista en el hilo de este lunes.



"Esta fuerza política tiene un rumbo muy claro y ha logrado generar un crecimiento sin precedentes en la historia de este país. Eso no se puede decir de otros equipos económicos", agregó.