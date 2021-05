En vivo: Cámara de Senadores discute proyecto sobre Jornales Solidarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Cámara de Senadores discute este miércoles el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la creación de los jornales solidarios en el marco de un programa que se llamará "Oportunidad laboral".

El senador Sergio Botana fue el primero en tomar la palabra y recordó que se trata de un proyecto de “reinserción laboral que se da en un marco de caída” del empleo. “Hay que responder con empleo, hay que responder con lo que se necesita que es trabajo”, expresó.



“Esta pandemia es sanitaria, pero tiene connotaciones que se extienden sobre lo social y sobre lo económico, por lo tanto exige respuestas sanitarias, sociales y económicas y este programa es una respuesta”, indicó.



Botana dijo que este proyecto se enfoca en aquellos que “va dirigido a los territorios más pobres del país. A los lugares donde está la pobreza material verdadera”.”Este programa es social porque cuida la dignidad del ser humano, no lo transforma en dependiente del Estado, le ofrece trabajo con todo lo que el trabajo conlleva: salud e higiene laborales, con cuidado de accidentes (…), con salario y con aportes computables para la jubilación y con obligación de cumplir, porque el que no cumpla con el trabajo queda afuera”, detalló.



“Este programa generará remuneraciones, no rentas. Generará valor por un lado y consumo por otro. No detendrá la rueda y mantendrá encendidos los pequeños motores de nuestra economía", dijo. "Si todos paramos, después no habrá de dónde saldrá la renta y ese es el peor de los daños", aseguró.



El senador recordó que las intendencias tuvieron un elevado gasto extra debido a la pandemia y aseguró que en este programa las comunas pondrán los materiales, los vehículos y las herramientas. "Los trabajadores van a desarrollar tareas que aporten valor público durante los meses de junio y noviembre, meses en los que es más difícil conseguir trabajo", expresó



"El número de participantes por departamento surgió del acuerdo entre los departamentos y ninguno tendrá menos de 300 departamentos por programa y acá es bueno decirlo: muchos renunciaron a lugares para dárselos a otros y así conseguir los acuerdos necesarios para llevar adelante el programa", señaló. "Va a ser administrado por la Comisión Sectorial de Descentralización y en cada departamento va a ser administrado por la intendencia", explicó.

"Este programa rinde cuentas, tendrá todos los controles del Tribunal de Cuentas de la República como lo tienen todos los gastos y las inversiones que llevan adelante los gobiernos departamentales. Pero también este programa rinde cuentas a la ciudadanía porque la plata va a estar puesta con fines de valor público", dijo el legislador. "Va a ser un experimento institucional en el campo social y va aquedar una vez más demostrada la eficiencia generar políticas sociales a través de los gobiernos departamentales", agregó.



El público objetivo de este programa serán personas entre 18 y 65 años de edad que "no reciban ninguna prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal".

La senadora colorada Carmen Sanguinetti fue la siguiente en tomar la palabra y aseguró que se apoyará el proyecto que busca dar trabajo a miles de personas. "Confiamos en que un proyecto de ley de esta naturaleza será acompañado por todos los partidos políticos", indicó.



Durante su intervención la legisladora recordó las palabras del exministro Alejandro Atchugarry en el marco del proyecto "Plan Veredas": "'No sé si los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, pero sí son períodos en los que un sistema, una familia o una población construye o no su destino. Considero que es nuestra obligación administrar disensos y acuerdos, independientemente de la cara de Juan, Pedro o Diego. Reitero que nuestra obligación hoy es construir esos consensos y aún hoy administrar los disensos para conducir en paz a la sociedad uruguaya y para hacer algún aporte, aunque no sea muy importante, que ayude a paliar en este muy duro invierno a muchas compatriotas'", recordó.

Tras las palabras de Sanguinetti tomó la palabra el senador Tabaré Viera quien consideró que es "una práctica de la mejor política social que puede promover un gobierno".



"Los proyectos de asistencia social son importantes, son necesarios, lo ha hecho el país en determinadas ocasiones y lo va a seguir haciendo (...), pero tengamos claro que esos siempre son planes, proyectos asistenciales de emergencia, que no resuelven los problemas de fondo. Indudablemente que los verdaderos proyectos de desarrollo social son básicamente la provisión de oportunidades de trabajo", dijo.



"Es un proyecto de administración conjutna del Gobierno Nacional y de los gobiernos departamentales, que va a tener una erogación cercana a los US$ 30 millones y que van a ser financiados por el Fondo Coronavirus, demostrando una vez más que es un fondo que no está cerrado porque las nuevas circunstancias irán diciéndole al gobierno cuánto incrementar", dijo.

Viera recordó que los 12 jornales por mes que tendrán los trabajadores van a ser "seguramente complementados con un aporte de prácticamente todos los gobiernos departamentales" ya que no solo se darán los traslados y las herramientas "sino que seguramente estos mismos jornales van a ser ampliados".



Guido Manini Ríos, senador por Cabildo Abierto, indicó por su parte que "a veces es mucho más caro un desempleado que un empleado en determinadas condiciones dentro de la órbita del Estado cuando no hay actividad económica en el ámbito privado para desarrollar".



"El dar oportunidades de trabajo es una política sabia, una política correcta", consideró el senador y agregó: "Estamos convencidos de que este proyecto es un buen proyecto". "Tal vez el número se quede corto, tal vez si hubiera 30.000, 40.000 interesados habría que darle la vuelta", dijo.

"Creemos que darle la oportunidad a un uruguayo de ganarse el pan con el fruto de su esfuerzo es esencial en esta época que corre. Vamos a apoyar este proyecto, vamos a votarlo convencidos de que está en la dirección correcta, podrá ser suficiente o no, eso se irá viendo", finalizó.



El senador frenteamplista Oscar Andrade adelantó que el proyecto también contará con el respaldo de su partido. "Cuanto mejor, mejor", indicó el legislador, si bien consideró que el proyecto "no tiene" un componente de formación, aspecto que fue considerado como "una preocupación".



"Es como Cenicienta cuando llegan las 12:00. Llega noviembre (mes hasta el que está previsto que funcione el proyecto) y se encuentra que la carroza y los ratoncitos se transforman", ejemplificó y agregó: "Lo que señalamos como preocupación es que estamos lejos de resolver. ¿Es nada?, no, para el que no tiene nada es muchísimo y seguramente haya colas de uruguayos anotados".



Andrade indicó que "va a hacer falta mucho más porque la situación está muy dura" y aseguró que para la salida "se va a necesitar mucho más, mucho diálogo".



"Me parece que todos los que la están pasando mal no entran en jornales solidarios. No hay jornales solidarios para 250.000 en Uruguay, no hay posibilidad. Tampoco queremos estigmatizar otras variantes como atender con un subsidio al que está en el horno, no nos parece que sea indigno. Indigno es que un niño pase hambre, eso es indigno", dijo.

También consideró que es necesario que en este proyecto se incluya la cuota de personas con discapacidad, que está referida en la Ley de promoción del trabajo para personas con discapacidad.

Siguiendo a Andrade tomó la palabra el senador por el Partido Nacional Sebastián Da Silva. "Nada es más keynesiano que el proyecto de ley que el senador va a votar por unanimidad. Esto es keynesianismo puro y marca claramente las virtudes de esta teoría económica en momentos de crisis", dijo el legislador en referencia a una alusión realizada por el presidente Luis Lacalle Pou al economista británico, que fue criticada por algunos actores políticos.



"El Partido Nacional entiende que el trabajo dignifica y apostamos a políticas sociales con contraprestaciones. No creemos en las rentas básicas, creemos en que la persona es mucho más digna si la persona le devuelve a la sociedad parte de lo que la sociedad le dio en situaciones difíciles y esto está reflejado en el proyecto que hoy vamos a votar", indicó.



"La discusión entre la política social en base a devolución con alguna hora o alguna devolución en algún servicio por parte del beneficiario o no, es una discusión muy buena para dar porque habla claramente de dos tipos de país", dijo y aseguró que el hecho de poder entregar lo que se da "le devuelve el autoestima a la persona y las ganas de seguir trabajando", consideró.

El senador adelantó que se acompañará el proyecto "con muchísimo gusto" ya que "el beneficiario va a dejar su legado a su comarca y le va a mostrar a sus familias, a sus hijos, fundamentalmente las señoras que están solas, la dignidad de poder trabajar", expresó.

En la misma línea que Andrade, la senadora Amanda Della Ventura también aseguró que el Frente Amplio acompañará el proyecto ya que es positivo que 15.000 personas puedan acceder a un puesto de trabajo durante algunos meses.



"Compartimos totalmente el principio de que el trabajo dignifica. Ahora, cuando veamos los listados de aquellos que aspiran a que se les de estos jornales y veamos que 15.000 no son suficientes porque estamos hablando de que hay 100.000 nuevos pobres, ¿cuál es la alternativa para el resto?", cuestionó.



Della Ventura consultó cuál será la alternativa para aquellos que no queden dentro del proyecto. "¿Cuál es la alternativa para que no se mueran de hambre?", preguntó. "Creo que esa no es una buena recomendación, un buen principio, creo que tenemos que velar por todos", dijo.



Por otra parte, la senadora también habló de la importancia de que se den oportunidades de formación, algo que se dio durante el gobierno del Frente Amplio a través del plan "Uruguay Trabaja", dijo.



En la misma línea consideró que es necesario que haya cupos para las personas beneficiarias, como podría ser el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidades o de priorizar a las mujeres jefas de hogar.

El senador cabildante Guillermo Domenech consideró que a veces lo asombre que "personas que han tenido directa responsabilidad en lo que ha sucedido en Uruguay, hoy le aconsejen al gobierno cómo debe proceder".



"Nosotros hicimos una campaña electoral en la que dos o tres veces recorrimos la totalidad del país, a lo largo y a lo lancho, de norte a sur, de este a oeste y había mucho reclamos. Pero los principales eran de la seguridad y del trabajo. La gente nos decía 'no tenemos trabajo'", relató el senador.



Domenech dijo que muchos tienen "enormes prejuicios" con respecto al interior de la República, considerando que muchos son importantes estancieros. "Debemos reiterarlo, hoy hay empresas que tienen 300 y 400 mil hectáreas que han desplazado a productores nacionales", indicó.



"La verdad del trabajo en el Uruguay es que durante estos años yo vi a mis vecinos tamberos cerrar los tambos, vender sus vacas lecheras, comprar terneros para tratar solventar su economía con una ganadería que fue la última esperanza que le quedó al productor rural. ¿Y ahora le vamos a dar una renta básica a esa gente? Acá lo que se necesita es un cambio que dignifique la industria nacional", expresó Domenech.