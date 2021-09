Cabildo propone nueva vía de financiación de fideicomiso para asentamientos, “sin afectar a Colonización”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la reunión de la Mesa Política de Cabildo Abierto, realizada en la noche de este jueves, el senador y líder del partido, Guido Manini Ríos, anunció que están “aportando una nueva vía de financiación para mantener el fideicomiso y el dinero necesario para atender la situación en asentamientos, pero sin afectar al Instituto de Colonización”.

“Va por el lado de aprovechar o utilizar los derechos especiales de giro que llegaron al país hace un mes aproximadamente, de parte del FMI, para retirar emisiones bonos del mercado y con eso ahorrar el pago de intereses por esos bonos”, explicó Manini, y estimó que con ese ahorro, de unos 40 millones de dólares al año, “se podría atender la realidad de los asentamientos”.



Al ser consultad sobre si es posible utilizar ese dinero con ese fin, Manini aclaró que los derechos especiales de giro se volcarán a Rentas Generales y el los fondos para el fideicomiso se pueden tomar de allí.

“Creemos que es un elemento nuevo que no estaba en el momento de presentarse la Rendición de Cuentas y que debe ser tomado en cuenta porque es muy importante la situación de los asentamientos irregulares, pero también lo es darle la oportunidad al aspirante a colono a que pueda acceder a un pedazo de tierra y no obligarlo a abandonar el interior”, agregó el legislador.



Esta iniciativa de Cabildo Abierto se presenta luego de que el presidente Luis Lacalle Pou dijera este miércoles que “si se quiere un fideicomiso para solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, el dinero del fideicomiso está ahí”. "Esto se habló con la coalición, se votó en Diputados, y esto va a Senadores, y es bien claro: el que quiera un fideicomiso para los asentamientos tiene que votar esta financiación, porque otra financiación no hay", remarcó el mandatario.



Consultado sobre estos dichos del mandatario, Manini dijo que no quiere responderle al presidente por los medios de comunicación.