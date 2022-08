Cabildo Abierto marca sus “reparos” a la reforma jubilatoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los temas candentes en las últimas y seguramente las próximas semanas es la reforma del sistema de seguridad social. Y es que el Poder Ejecutivo quiere llevar adelante grandes cambios, para los que necesitará a toda la coalición de gobierno. El presidente Luis Lacalle Pou presentó la semana pasada el anteproyecto a los líderes de los tres socios. Cabildo Abierto ya se ha apartado de los lineamientos del gobierno en otras instancias y por eso la postura que decida tomar es algo que mantiene en vilo a integrantes del Poder Ejecutivo.

Pero, para conocer su posición habrá que esperar ya que su líder, Guido Manini Ríos, anunció ayer por la noche que pidió a sus técnicos un “estudio pormenorizado” del articulado y, hasta que no esté, no emitirán opinión. El análisis estará en dos o tres emanas, y adelantó que no tienen “ningún apuro”.



No obstante, el senador adelantó que “inicialmente” tiene “algunas observaciones sobre el nuevo régimen de pensiones”. Cree que “afecta a las viudas”, por lo que “merece un análisis más profundo”. También ve reparos “sobre las bonificaciones de la Policía, que se bajan en comparación” al sistema vigente.

A su vez, se refirió a la excepción para aumentar la edad jubilatoria de los trabajadores del sector rural y de la construcción que se plantea en el anteproyecto.



Manini Ríos señaló que “probablemente haya otros sectores” que sean incorporados. El líder del partido contó que el martes un delegado del Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) le planteó que tienen un “trabajo que amerita que se contemple el no aumento de la edad de jubilación”. En Cabildo Abierto entienden que “probablemente sea algo atendible”.



Sobre el análisis y la postura ante el articulado, comentó: “Seguramente nuestra respuesta será mejorando algunos aspectos del proyecto. Creemos que la reforma previsional es necesaria pero también tiene que tener la mayor base política posible. Tiene que obedecer a una política de Estado y no de algunos partidos. Esto va a afectar a futuras generaciones, por lo tanto, con más razón que nunca tiene que haber una política de consenso que asegure la continuidad de la reforma que se instale en el tiempo”.



La reforma se debe abordar “integralmente” y “no puede quedar nada por fuera”. En su opinión, las cajas tienen que estar incluidas. “Por supuesto, atendiendo las particularidades y siempre con el criterio de Justicia, que es lo que nos va a mover para adoptar la posición definitiva”, agregó.

Negociación

El proyecto de Rendición de Cuentas está estudiándose en la Cámara de Diputados. Hubo algunos pedidos de Cabildo Abierto que no fueron incorporados en el articulado que envió el Poder Ejecutivo y con los que continúan insistiendo. Manini Ríos indicó ayer que seguirán “planteado la necesidad de mejorar los salarios de los sectores más sumergidos de la administración pública, particularmente los de las Fuerzas Armadas. “Están muy relegados y significativamente más bajos que el resto, sobre todo considerando la carga horaria que desempeñan”, dijo.



Sin embargo, contó que hicieron una “valoración positiva del esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno por reducir el déficit fiscal y recuperar el salario de los sectores más sumergidos”. También apoya el “aumento que se prevé en la Rendición de Cuentas al instituto policial, en el entendido de que son los que están en la primera línea de combate del delito”.



Asimismo, reiteró que no respalda la derogación completa de la Ley de Medios tal como se propone. Y afirmó que es una “ley muy importante que amerita un tratamiento específico, como se viene tratando desde hace casi dos años”. No obstante, planteó incluir la habilitación a todos los cableoperadores para que puedan vender el servicio de transmisión de datos por cable (internet).

En junio, el gobierno autorizó a cinco cableoperadoras a ofrecer el servicio que, hasta ahora, solo tenía Antel. La resolución llegó después de que varias firmas presentaran recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que se declarara inconstitucional el artículo 56 de la Ley de Medios.

TLC

Otro de los temas que se trató ayer fue el posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. El senador señaló que Cabildo Abierto está “totalmente de acuerdo con el libre comercio y con que se hagan los acuerdos necesarios para no pagar aranceles en los distintos mercados”. Al mismo tiempo creen “importante cuidar nuestro relacionamiento dentro del Mercosur y que no sea un impacto negativo”.



“Vemos con buenos ojos que siga avanzando pero, hasta que no tengamos el tratado a la vista, no podemos dar nuestra posición. Seguramente habrá beneficiados y perjudicados. Habrá que ver la letra del tratado”, dijo.