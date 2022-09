Cabildantes se reunieron con colorados por ámbito de diálogo; Sanguinetti planteó reparos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una delegación de Cabildo Abierto, encabezada por su líder Guido Manini Ríos, se reunió este viernes con miembros del Partido Colorado, en el marco de los ámbitos de diálogo interpartidarios que busca la agrupación.

“Lo hemos recibido con el buen ánimo que se recibe todo este tipo de cosas, como comentarios personales, le hemos dicho que (para) algo tipo Conapro (Concertación Nacional Programática) no parece ser el tiempo, porque esas son iniciativas un poco del comienzo del gobierno”, dijo en rueda de prensa tras el encuentro el expresidente Julio María Sanguinetti.



“Pero naturalmente no descartamos y así lo vamos a trasladar a nuestra autoridad, la búsqueda de algunos ámbitos en los cuales se puedan lograr coordinaciones y eventuales acuerdos”, aseguró.



Ante la pregunta de si entiende que es pertinente la posibilidad de convocatoria de un Consejo Nacional de Economía, como había propuesto Cabildo Abierto, Sanguinetti respondió: "Personalmente no lo veo".



"Fue un diálogo cordial, frontal, creo que en sintonía comprendiendo todos la importancia que tiene establecer un ámbito de diálogo en estos momentos en el Uruguay, dando una señal a todo el pueblo uruguayo de la capacidad del sistema político de poder establecer este tipo de instancias", expresó, por su parte, Manini.



“Con esto nosotros completamos nuestra visita a todos los partidos con representación parlamentaria. Ahora cada partido lo va a consultar en sus respectivos órganos de conducción y nos van a dar respuestas pronto”, indicó el líder cabildante.



Consultado respecto a si se habló de diferencias dentro de la coalición de gobierno en el encuentro con el Partido Colorado, Manini dijo que no. "Generalmente siempre hablamos de las casos en las cuales tenemos visiones basadas en el sentido común, muchas veces no hay dos lecturas para analizar determinados problemas que tiene la sociedad, sea el de la droga, el problema del trabajo nacional, o de la demografía. Yo creo que no hay dos visiones en cuanto al diagnóstico, sí pueden aparecer después diferencias en cuanto a los caminos a recorrer para solucionar esos problemas", expresó.

Ante la pregunta de si el ambiente político está en sintonía para generar acuerdos nacionales, Sanguinetti dijo que "en algunos momentos se habla de que acá hay mucho debate", y añadió que “el gobierno gobierna y explica, el que marca el ritmo o el tono es la oposición".



“Eso intentó ponerlo en marcha en su momento el primer gobierno del doctor (Tabaré) Vázquez, y yo creo que habría que ver los resultados, fueron prácticamente inexistentes. No sé qué elemento de juicio justificaría renovar la chance de ese Consejo que nunca funcionó”, señaló al respecto el diputado colorado Ope Pasquet.



Consultado sobre si crear nuevas institucionalidades tiene sentido, o ya alcanza en el Parlamento para crear los ámbitos de diálogo suficientes, Pasquet indicó que "el Parlamento es el ámbito natural de diálogo". "Si se proponen otras alternativas nosotros vamos a trasladar la propuesta a nuestro Comité Ejecutivo Nacional, no hay nada que esté descartado a priori. Tenemos que ver si vale la pena extraer los temas de su ámbito natural, que es justamente el Parlamento", sostuvo.