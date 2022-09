Frente Amplio analizará propuesta de Cabildo Abierto para avanzar en un ámbito de diálogo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miembros de Cabildo Abierto se reunieron este martes con integrantes del Frente Amplio, en busca de establecer un “ámbito de diálogo” multipartidario en el cual se puedan “presentar los aportes que se tienen en los grandes temas que trascienden a una o varias administraciones de gobierno”, dijo en rueda de prensa el líder cabildante, Guido Manini Ríos.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que su partido “va a analizar con profundidad” lo propuesto por Cabildo Abierto.



“Políticas como la erradicación de la pobreza infantil, vinculadas a las personas que están privadas de libertad, al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, políticas que tengan que ver a las empresas públicas como palanca del desarrollo nacional, el trabajo nacional como estrategia para 30 años adelante, el cuidado del pequeño y mediano productor rural son temas que al Frente Amplio le interesa intercambiar más allá de un gobierno”, aseguró.

A su vez, el líder cabildante expresó que se trataron temas cuyas soluciones "deben responder a verdadera políticas de Estado para que perduren en el tiempo y que no sufran los vaivenes que sufre la política partidaria, con sus cambios electorales y que partidos de distintos signos puedan echar hacia atrás lo que hacen” otros.



Además de “presentar esa propuesta de diálogo”, también se propuso “en una segunda etapa avanzar hacia una concertación programática en donde se entablen las distintas mesas que planteen, estudien, analicen y lleguen a recomendaciones y a documentos que puedan servir de insumo para que el sistema político pueda actuar en consecuencia”, adelantó Manini.

“(En el Frente Amplio) encontramos una buena receptividad, una disposición a tratar el tema en el seno del partido y darnos una respuesta prontamente, así que somos optimistas en cuanto a que va a haber una respuesta en el sentido que nosotros planteamos”, sostuvo Manini.



“Lo que nosotros planteamos está abierto a ser mejorado, a tener algunos correctivos en cuanto a lo que nosotros expresamente planteamos. Pero yo creo que hay un ambiente favorable para avanzar en este tema. Creemos que ya es hora de que nuestra sociedad madure y todos asumamos de que los grandes problemas se sale en clave de país, y que no podemos seguir enfrentados, empantanados, porque el mundo no nos espera y cada vez vamos a quedar más rezagados si no hacemos algo”, señaló.



Ante el comentario de que desde la coalición se puede tomar el encuentro como que Cabildo Abierto busca afinidades con el Frente Amplio, Manini resaltó que la semana pasada estuvieron reunidos con el directorio del Partido Nacional y "la respuesta fue también favorable".



“No es un tema bilateral, yo creo que todos los partidos con los que hemos conversado hasta ahora tienen puntos en común, podrá haber alguna diferencia puntual. (En) eso se marcarán los matices y a la hora de hilar más fino se tendrá en cuenta, pero creo que el ambiente a nivel de la dirigencia política está bastante maduro para acordar un ámbito de diálogo que en definitiva contribuya a distender, a bajar un poco la pelota al piso, a terminar con ese ambiente de hostilidad, de crispación que a veces se percibe en determinados niveles", resaltó.

A su vez, el líder cabildante dijo que la concertación programática va más allá de los partidos políticos y que "prevé incluir" a representantes de las organizaciones sociales, de las cámaras empresariales y la Academia.



En tanto, Pereira comentó que "ojalá Manini convenza a sus socios del gobierno de que una buena manera de construir políticas hacia el futuro es dialogando (...) Hoy nosotros no lo vemos, vemos ataques al Frente Amplio permanente. Lo vamos a discutir en la Mesa Política, pero estamos dispuestos siempre a dialogar sobre temas que tienen que ver con la mejor calidad de vida de uruguayos y uruguayas", añadió.



Consultado sobre si el Frente Amplio va en la línea de lo que propone Cabildo Abierto, dijo que "habrá que ver cuáles son los temas" que se pueden acordar. "Lo que va en la línea es que el diálogo, la voluntad de dialogar, de conversar, de pensar al Uruguay desde el futuro, desarrollado, implica diálogos interpartidarios y eso implica diálogos con la sociedad. Entonces la lógica de dialogar entre partidos y luego dialogar con las organizaciones sociales más representativas, a nosotros nos representa", aseguró.



"Le planteamos al presidente (de la República, Luis) Lacalle (Pou) la posibilidad de que para la seguridad social se convocara a un ámbito plural que integraran todos los partidos, el movimiento sindical, las cámaras empresariales y los jubilados, y la respuesta fue que no. Es decir, que hemos ido en esta línea de buscar acuerdos que contemplen los acuerdos políticos pero también los sociales, que son los que dan garantía a largo plazo", expresó Pereira.