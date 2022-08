Bustillo sobre investigación a Sebastián Marset: “En este gobierno no se oculta nada”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller Francisco Bustillo respondió este viernes si se está revisando el caso de Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo requerido internacionalmente, a quien se le otorgó el pasaporte uruguayo en setiembre de 2021, cuando todavía no era buscado por las autoridades paraguayas: "No hay investigación ninguna en Cancillería, como entiendo que tampoco ha habido en el Ministerio de Interior; simplemente lo que se ha venido trabajando es un nuevo proyecto de decreto", explicó el ministro de Relaciones Exteriores en rueda de prensa. Además, en alusión a críticas de la oposición por la entrega del pasaporte a Marset, Bustillo enfatizó: "Lo que es seguro es que en este gobierno no se oculta nada".

Para Bustillo, el mecanismo vigente, aprobado en 2014 durante el gobierno de José Mujica, "era imperfecto y permitió que, actuando conforme al marco legal, el ciudadano uruguayo Marset adquiriera la libertad". "Estamos trabajando con el Ministerio del Interior para evitar que nuevas situaciones de ese tipo se puedan generar", agregó.



El canciller cree que esta situación no afecta "para nada" la reputación del Estado uruguayo: "Si algo tiene Uruguay es un nombre muy bien ganado en todas las áreas que le ha tocado actuar y esta es una más de ellas".

Además, respondió que no le consta que haya vinculación entre la tripulación del avión venezolano-iraní que intentó ingresar a Uruguay y Marset, "pero es un tema del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior; Cancillería no se contacta con Paraguay por esta temática".