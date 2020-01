Buscan reabrir investigación por botellas de vino con veneno enviadas a dirigentes blancos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador y futuro ministro de Transporte, Luis Alberto Heber dijo que aspira a reabrir la investigación por las botellas de vino envenenadas que fueron repartidas a los principales dirigentes del Partido Nacional en 1978 y una de las cuales descorchó su madre Cecilia Fontana, esposa del entonces legislador Mario Heber muriendo en el momento.

El futuro ministro de Transporte y Obras Públicas dijo a Desayunos Informales que tuvo "la oportunidad de sacar la punta del hilo con una pericia caligráfica que hizo el inspector de policía De los Santos, que había trabajado en la policía técnica, con un trabajo de un año, pero la jueza del momento entendió hacer otra pericia caligráfica —nunca entendí porqué— pero la hicieron y fueron contradictorias una con otra" y frustró la posibilidad de "llegar a quien había escrito las tarjetas".

Los vinos que se habían repartido tenían una tarjeta que decía: "El jueves 31 (de agosto) al mediodía brindaremos por la Patria en su nueva etapa". "La letra en aquél momento se decía que era de un colegio, Sagrado Corazón y desfilaron exalumnos, una pantomima que se hizo en la época que lo único que hizo fue molestar a mucha gente. Pero lo cierto es que esta investigación había dado que efectivamente esta mujer es quien escribió. Era policía hermana de un policía que trabajaba en servicios de inteligencia policial. Eso llevo a que estuviéramos muy cerca".



"Yo tenía pensado en estos días, después de la elección poder hablar con el fiscal para ver si pudiéramos reeditar ese informe, porque ese informe es un trabajo de un año y no una semana. La persona vive, estuvo presa y la tenemos identificada", dijo Heber.



"Yo no me doy por vencido. Quiero que pase el ruido electoral para no mezclar el tema. Pero con mis hermanos nunca quisimos que esto se utilizara de forma no apropiada. Queremos saber qué paso, quiénes son los autores intelectuales del tema, quién esta atrás y tenemos la convicción que la gente de la época sobre todo vinculada a inteligencia policial participó de esto, pero no tenemos la prueba". "Si se prueba que es ella puede decir yo no soy culpable, a mi me lo mandó a hacer tal", dijo Heber.

"Es difícil, pero no imposible", culminó.