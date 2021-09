Botana propuso usar Fondo Coronavirus para "nutrir" fideicomiso de asentamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador nacionalista Sergio Botana propuso este martes que "uno de los recursos" que hoy es utilizado en el Fondo Coronavirus sea destinado a "nutrir" el fideicomiso de asentamientos, una vez finalizada la pandemia.

De esa manera, aclaró el legislador, se busca que ese apoyo económico sea "originado no en un organismo internacional" sino "en lo que son recursos" que hoy tiene la economía uruguaya sin tener que adicionar dinero, dijo en declaraciones a Telemundo.



"Que después ese fideicomiso le pida plata a la CAF o al BID, es de toda lógica, porque la CAF o el BID son los que tienen, además de plata, un know how. Y en este caso, el conocimiento es tanto más importante que el dinero”, expresó.

Saber de dónde extraer recursos para regularizar los asentamientos en los que viven cerca de 200.000 uruguayos hizo que prácticamente toda la discusión sobre el proyecto de Rendición de Cuentas quede reducido a ese tema que hoy divide a los senadores.



Una de las ideas que generó más revuelo sobre estos días fue la presentada por Cabildo Abierto, que planteó la posibilidad de usar los Derechos Especiales de Giro (DEG) que se han otorgado al país por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).



La propuesta del Poder Ejecutivo planteada en la rendición es la creación de un fideicomiso con fondos del Instituto Nacional de Colonización, sin embargo generó rechazo por parte de diferentes actores.