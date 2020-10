Botana dijo que "todo jerarca de confianza" merece "reunirse con quien quiera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador nacionalista Sergio Botana manifestó su discrepancia sobre la decisión del ministro Jorge Larrañaga de remover a Erode Ruiz como Jefe de Policía de Montevideo por la reunión que este mantuvo con Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Interior.

Botana, que perteneció hasta el año pasado a Alianza Nacional (sector que lidera Larrañaga), expresó: "No me deja nada feliz esta situación. Es un profesional de la mayor capacidad demostrada a lo largo de su carrera y en la gestión actual".



Además indicó que que "todo jerarca de confianza" merece "reunirse con quien quiera".



"Es lo primero de lo que debería gozar cada jerarca, pero no he tenido la oportunidad de hablar con el ministro Larrañaga para interiorizarme del tema", agregó.



Botana señaló que este episodio le genera "cierto sabor amargo". "Querría conocer, en todo caso, las justificaciones; pero de ahí al extremo de pensar en que esto pueda tener consecuencias políticas no. Quien conduce un ministerio delicado además como el Ministerio del Interior necesita poder tener esa verticalidad del mando y no tener cuestionamientos en ese sentido", explicó.



Sobre la posibilidad de acompañar un pedido de interpelación del Frente Amplio a Larrañaga, negó que pueda existir esa posibilidad. "Es una cuestión del pensamiento que tengo", subrayó.