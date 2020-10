Larrañaga: "Desde el ministro del Interior hacia abajo, todos estamos a prueba"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jorge Larrañaga, ministro del Interior, habló tras la decisión de remover a Erode Ruiz como Jefe de Policía de Montevideo por la reunión que este mantuvo con Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Interior. "En una institución jerárquica, desde el ministro del Interior hacia abajo, todos estamos a prueba", indicó.

"En cualquier ministerio, pero fundamentalmente en el Ministerio del Interior, hay que trabajar de manera coordinada. Respetando los mandos y las jerarquías. Eso se tiene que hacer de esa forma. El ministro tiene que tener conocimiento de instancias que puedan llevar adelante integrantes del ministerio. Eso ocasiona una diferencia en la forma de encarar una gestión que no es salvable", expresó Larrañaga, que participó del 133° aniversario de la creación de los servicios de Bomberos en Uruguay y el Día del Héroe Bombero.

El ministro remarcó que "no hubo comunicación y la comunicación tiene que hacerse al ministro", que "la comunicación posterior es posterior" y que "los cambios son en función de las evaluaciones que permanentemente se hacen".



"Se terminó ese tema con la renuncia correspondiente. Ya está hablado con el presidente de la República. Fue la primera persona que se enteró. El presidente es el que termina nombrando a todos los jefes de Policía y es el que termina nombrando a los ministros. Por lo tanto fue el primero en tomar conocimiento sobre este tema. Tengo que asumir la responsabilidad y tengo que llevar adelante las acciones en el marco de lo que significan las competencias", expresó.



Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de que sea interpelado por la bancada de legisladores del Frente Amplio, respondió: "Tiene todo el derecho de llevar adelante las instancias parlamentarias que corresponden. Por supuesto estarán en consideración los 15 años de gestión y los ocho meses que nosotros tenemos. No hay dificultades en llevar adelante una instancia de esas características. Hay mucho apuro en algunos integrantes del Frente Amplio en hacer evaluaciones. Diligencia y apuro que no tuvieron en su momento para dar cifras de delitos".



"Ahora están anunciando un racconto de homicidios cuando se olvidaron, por ejemplo, en octubre de 2019 se olvidaron de publicar los resultados donde acontecieron 38 homicidios en el país", añadió.



Finalmente, Larrañaga dijo que está "conforme con su trabajo al frente de la cartera. "Si no me iba", puntualizó.



"Estamos trabajando y obteniendo resultados y respuestas que las que tuvo el anterior gobierno", sumó.