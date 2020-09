Bordaberry sobre explotación de médicos cubanos: "Se denunció y lo negaron desde el FA"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exsenador del Partido Colorado Pedro Bordaberry aseguró que es "inaceptable" que los médicos cubanos que llegaron a trabajar a Uruguay sean "explotados económicamente", en base a una denuncia realizada por la ONG europea Prisoners Defenders de la que dio cuenta El País en su edición de este jueves.

La denuncia indica que los médicos, que llegaron a través de un convenio entre ambos países, cobran el 22% de lo que se le paga a Cuba por sus servicios.

"Que se queden con el 80% del salario del trabajador es inaceptable, se denunció en el 2019 y lo negaron desde el FA", expresó Bordaberry a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo al convenio que fue publicado en setiembre del año pasado en el Diario Oficial, el Estado paga US$ 4.500 mensuales a Cuba por cada médico y US$ 2.500 por los licenciados en tecnología de la salud. Sin embargo, estos profesionales reciben en la mano US$ 1.000 y US$ 790, respectivamente.

En 2013 el Tribunal de Cuentas intervino al advertir que el convenio era irregular por no contar con la aprobación de la Asamblea General, como establece el artículo 145 de la ley 15.851. Año a año fue observando cada pago que el Mides le hacía al gobierno cubano.



A instancias del diputado colorado Tabaré Viera el tema llegó a la Comisión de Asuntos Internacionales, que citó por un lado a las autoridades del Mides y por otro a las del Ministerio de Salud Pública (MSP), para que dieran explicaciones sobre el desconocimiento a los llamados de atención dados por el Tribunal de Cuentas, y en cuanto a la necesidad de traer expertos cubanos al país, en vez de utilizar recursos humanos que residen acá.