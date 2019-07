Bonomi dijo que renunció "por lo menos tres veces", pero Vázquez no lo aceptó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que "por lo menos tres" veces le presentó la renuncia al presidente Tabaré Vázquez desde que asumió el marco en marzo de 2015, pero el éste no se la aceptó.

Entrevistado por Búsqueda, Bonomi dijo que la última vez que puso el cargo a disposición fue tras el escape del mafioso italiano Rocco Morabito, lo que generó fuertes críticas a su gestión en el Ministerio. Pero dijo que Vázquez en todas las ocasiones lo apoyó y por eso no renunció.

"Estoy en el ojo de la tormenta desde que asumí en el ministerio", dijo, pero explicó que no renuncia "porque el proceso que se ha hecho en la Policía la ha transformado totalmente y esa transformación necesita continuidad".

"Creo que el que venga para seguir este proceso la va a tener más fácil, porque el proceso de cambio está muy avanzado. En determinado momento tuvimos una resistencia interna muy fuerte y se sumaba a la resistencia externa. En este momento puede haber resistencia, pero no es la misma que teníamos", afirmó.

Bonomi dijo que el avance del narcotráfico "cambió el delito y con lo que había antes no se puede combatir, hay que ir a un cambio desde la Policía". "El cambio que hicimos produjo una cantidad de victorias importantes contra el delito. Y creo que eso tiene que ver con la nueva Policía, que está mucho mejor preparada, armada y respaldada", concluyó.

La vice y la fusta que no va bajo el brazo

En entrevista con Búsqueda Bonomi también criticó la forma en la que el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, eligió a la vicepresidenta Graciela Villar. "Creo que no manejó bien la elección de la vicepresidenta" no por el nombre sino por el proceso. De todas formas dijo que si bien la candidata "cierra mucho más con la militancia frenteamplista", "hay que ver cómo se complementa con Martínez".

Bonomi se mostró cauto de cara a las elecciones de octubre. "Lo que creo que hay es inconformidad. Si eso decide el voto tal como se lo plantea la oposición, eso está por verse", dijo. "En la elección de 2014 a esta altura ya decía 'ya está'. Ahora no digo 'ya está', pero digo que estamos en condiciones de que se gane. No vamos con la fusta debajo del brazo porque en general el ejercicio del gobierno desgasta aunque las cosas vayan bien, y los mejores ingresos económicos también provocan situaciones en que uno también aumenta los gastos", agregó.

En ese sentido dijo que "muchos" de sus "amigos" antes de 2005 "no tenían auto, entonces no tenían los costos que genera el auto; hoy tienen auto, entonces tienen los costos que genera un auto y necesitan seguir mejorando los ingresos. Es un proceso innegable de mejora, no es un proceso de crisis, es un proceso de mejora y lo quieren presentar como de crisis", concluyó.