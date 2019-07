En sus palabras: ¿qué dijo Bonomi acerca de la fuga de Rocco Morabito en el Parlamento?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El martes en la tarde, a pedido del senador nacionalista Javier García, el ministro del Interior Eduardo Bonomi se hizo presente en la comisión especial de Seguridad y Convivencia del Senado para brindar información a los legisladores sobre la fuga de la ex Cárcel Central de Rocco Morabito (aún prófugo) y otros tres reclusos (ya recapturados: uno en la terminal de Salto y los otros dos en una vivienda en Minas).

A continuación, compartimos 10 frases que dejó el ministro de acuerdo a lo que consta en la versión taquigráfica de la sesión:

1) "La primera pregunta (a más de quince días de la fuga, ¿tiene indicios el señor ministro de si Morabito se encuentra en el país?) no la puedo contestar, porque eso está bajo investigación fiscal; nosotros no podemos afirmar ni que está ni que no está en el país".

2) "Debo aclarar que no fue la directora la que pidió el traslado. En realidad, quien lo pidió fue Rocco Morabito y lo solicitó a la Guardia Republicana para estar junto a González Valencia, conocido como el Cuini, líder narcotraficante y mafioso de México. Obviamente, ese traslado era pedido para intentar una fuga de dos líderes del narcotráfico. Por lo tanto, fue negado. Era al único lugar donde se lo podía trasladar porque había un acondicionamiento que hacía posible, de acuerdo a la normativa, que fuera para ahí".

3) "El sistema de puertas abiertas existe desde hace tiempo porque no están detenidos en una celda en sí, sino en un espacio cerrado que vendría a ser el dormitorio. Hace mucho tiempo que es así, no es nuevo; ha habido otras personas tan peligrosas y en otros gobiernos que fueron tratadas igual".

RELACIONADAS Detuvieron a tres extranjeros en una pizzería de Punta Carretas por fuga de Rocco Morabito By Mayte De Leon Detuvieron a tres extranjeros en una pizzería de Punta Carretas por fuga de Rocco Morabito Detuvieron a tres extranjeros en una pizzería de Punta Carretas por fuga de Rocco Morabito Bonomi presume un “hecho doloso” en la fuga de Rocco Morabito By Ángel Asteggiante Bonomi presume un “hecho doloso” en la fuga de Rocco Morabito Bonomi presume un “hecho doloso” en la fuga de Rocco Morabito

5) "La autoridad o el servicio responsable de retirar las cámaras se dio a través de una orden del fiscal de delitos económicos, quien solicitó las imágenes, pero no la grabación de estas, sino la totalidad de las mismas para que no pudiera haber manipulación. Por eso se entregó el DVR, o sea, no se entregan las cámaras sino la grabación de estas. Esta grabación la retira la directora de asuntos internos y da cuenta a la directora del Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación que quedaba sin DVR a los efectos de que se pudieran tomar las medidas alternativas".

5) "Hubo información –pero no fue brindada por la directora, sino por el servicio de inteligencia carcelaria– con respecto a que existía la posibilidad de un intento de fuga, y se tomaron tres medidas. Por razones administrativas, se tomó la decisión del traslado de todas las personas privadas de libertad a la Unidad n.º1, Punta de Rieles. Nuevamente, tuvimos dificultades jurídicas para realizar el traslado; por lo tanto, se resolvió reforzar la seguridad que había en ese momento con integrantes de la Guardia Republicana, y acondicionar un lugar especial en el Penal de Libertad que cumpliera con la normativa internacional al respecto. Ese traslado se iba a ser a partir del 24 de junio, es decir, el día después de la fuga. A la vez, el 24 de junio la Guardia Republicana empezaba a hacerse responsable de la seguridad en las cárceles de forma progresiva, no necesariamente en todos los centros de reclusión. Iba a empezar por la Unidad n.º 1, Punta de Rieles, y en los lugares en que fuera necesario. Reitero: eso sería a partir del 24 de junio".

6) "Respecto a la interrogante de si siento que me cabe alguna responsabilidad política en una fuga que es de enorme gravedad nacional e internacional, debo decir que en relación a las cosas que suceden, en última instancia, la responsabilidad política la tiene uno. Ahora, cuando uno tiene esa responsabilidad, lo que tiene que hacer es mirar qué es lo que pasó y ver, no la responsabilidad política, sino dónde está la responsabilidad concreta. Eso es lo que estamos haciendo y después que termine la investigación veremos".

7) "Nosotros sabíamos quién era Morabito, hacía dos años que lo teníamos; ahora, una demora de dos años para resolver la extradición no nos parece adecuado con la peligrosidad".

8) "No estaban en un lugar donde pudieran entrar y salir, era un ámbito cerrado, con celdas que tenían la puerta abierta"

9) "¡Se han escapado de todos lados! En 1972 se escaparon quince presos del penal de Punta Carretas; uno de ellos, por segunda vez en pocos meses, y después fue presidente de la República (en referencia al expresidente José Mujica)".

10) "No tenemos claro lo que está pasando".