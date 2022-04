"Somos blancos de toda la vida", dijo edil que definirá si se aprueba o no préstamo del BID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El edil Víctor Prado no confirmó qué votará esta tarde en la Junta Departamental, pero dio a entender que no apoyaría el proyecto impulsado por el Frente Amplio y que recibirá el voto de dos ediles del sector colorado Ciudadanos. De esta forma, el préstamo del BID por US$ 70 millones para Montevideo se desactivaría, ya que quedaría con 20 votos y no alcanzaría los 21 necesarios.

Al ser consultado sobre qué votaría, aclaró primero que pertenece a una lista nacionalista. "Nos están relacionando hace mucho tiempo como que somos representantes de (Edgardo) Novick, del Partido de la Gente y eso no tiene absolutamente nada que ver", dijo en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).



"Entramos a esta junta liderando esta lista que es la más blanca del Partido Nacional de toda su historia. Entramos por el lema del Partido Independiente y después a creación del diputado Daniel Peña se creó 'Unión Vecinal', que también era un viejo lema de la lista 51", añadió.



Contó que por un "error administrativo" habían "perdido el número" y cuando la Corte Electoral se dieron cuenta "(Daniel) Peña es el que obtiene el número y es el que nos llama cuando sale electo, y nos dice: 'Victor, acá está el 4', y le digo 'ahora sí vamos a competir, como blancos que fuimos toda la vida, de militancia de 55 años", señaló.

"Tenemos un concepto establecido desde que nos educamos, que nos basamos en dos principios: la familia y los amigos. Apelamos a ellos, nos respondieron y bueno, aquí estamos", indicó.



"Somos blancos de toda la vida nosotros", subrayó luego Prado. Y ante la repregunta de qué posición tomará luego de que los blancos decidieran no apoyar el proyecto, dijo: "Estamos acá como bancada independiente, pero estamos como Lista 4. El tema es que nos debemos a la coalición de gobierno a la cual apoyamos y defendemos. Defendemos al presidente de la República desde siempre. Lo hemos acompañado desde que era un proyecto 'A'".



"Resolvimos el tema, lo vamos a comunicar porque somos defensores de la coalición y no queremos que esto se rompa porque creemos que es una gran vía que tiene el país para los cambios profundos que necesita", remarcó el edil, que no quiso dar detalles hasta que en Sala presente su postura.