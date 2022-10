Blancos en el gobierno se lanzan a defender la reforma educativa, pues creen que su éxito será vital para 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La tratan como a un novia fea; no la muestran mucho, al shopping no la llevan”. Así, con esta particular metáfora, resumía semanas atrás una fuente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), muy vinculada a la reforma educativa, la relación del gobierno con la transformación que se impulsa. Y advertía, en este sentido, que hacía falta un mayor apoyo por parte del Poder Ejecutivo a los cambios que se quieren aplicar.

Esa sensación, de que falta un mayor empuje para defender los cambios, ha crecido en las últimas semanas de la mano de los paros y las movilizaciones por parte de los sindicatos de la enseñanza, que se resisten a las modificaciones que se implementarán desde 2023.



El presidente Luis Lacalle Pou comparte el diagnóstico en cuanto a que hace falta un mayor ímpetu por parte de los actores de gobierno para defender la transformación, y por eso -según informó Búsqueda y confirmó El País- hace dos semanas, en un asado con diputados, senadores, ministros e intendentes de su sector, Todos Hacia Adelante, el mandatario pidió ponerle más atención a la reforma educativa y salir a respaldarla públicamente.

Lacalle Pou hizo esto apenas un rato después de haber presentado en conferencia de prensa la reforma de la seguridad social, otro pilar para este gobierno. En definitiva estas dos transformaciones, entiende el presidente y sus principales colaboradores, son las que le darán a la coalición -y sobre todo a los blancos- algo qué puedan mostrar de cara a las elecciones de 2024.



“El gobierno lo vamos a ganar con gestión, no con chisporroteos internos. Y estas dos reformas son los dos pilares en los que se sostiene nuestra gestión”, señala a El País una fuente del gobierno.



Por eso es que, también, mañana en Torre Ejecutiva habrá una reunión entre el presidente Lacalle Pou, el ministro Pablo da Silveira y el presidente de la ANEP, Robert Silva, en la que el mandatario expresará, una vez más, su apoyo a los cambios.

Delgado: “La reforma es impostergable; se puede criticar, pero con respeto”.

La pasada semana, en Japón, Lacalle Pou expresó en una reunión con empresarios la importancia de la transformación de la educación. Y hace 15 días en una rueda de prensa también se refirió a ella y a la resistencia de los sindicatos: “Frenar y dejar huella no me interesa. Nosotros tenemos que hacer las cosas por las que la gente nos votó, y tuvimos un compromiso por el país que nos obliga a tener la ética de la responsabilidad, que es avanzar en la reforma de la seguridad social y además avanzar, y que quede claro, en la transformación educativa”.



El Compromiso por el país, que fue firmado por todos los líderes de la coalición de gobierno entre las elecciones de octubre y el balotaje de noviembre de 2019, se compromete en el punto número ocho a “transformar la educación”. Y allí además dice: “El país enfrenta una emergencia educativa. Si no conseguimos revertir a corto plazo los problemas de cobertura, desvinculación, inequidad y calidad de aprendizajes, corremos el riesgo de dejar de ser la sociedad que hemos sido y que queremos ser”

Voces

Según supo El País, varios ministros le han pedido a Silva que les explicara los pilares de la reforma educativa, puesto que para defenderla señalaron que debían entender más cómo es que iba a funcionar el nuevo sistema. Al mismo tiempo entienden que se debe apuntar a los problemas del sistema actual, la imposibilidad de realizar una reforma por parte del Frente Amplio y la “virulencia” -según advierten- de algunos sindicalistas.



Este miércoles hubo aislados incidentes en una manifestación de sindicatos de la educación. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, fue consultado el jueves respecto a su valoración sobre ese tipo de protestas y señaló: “Manifestaciones, críticas, opiniones, todas las que quieran. Hay un límite, como en todas las cosas de la vida hay un límite, una línea que no se puede pasar, y es el generar hechos de violencia y la intolerancia”.



“Uno puede criticar, discrepar, tiene derecho a hacerlo en este caso con la transformación educativa. Nosotros estamos convencidos que es un camino que el Uruguay tiene que recorrer”, apuntó Delgado. Y concluyó: “Esto y la seguridad social son dos temas impostergables, pero se puede criticar con tolerancia y respeto”.