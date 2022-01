Blancos y colorados evidencian diferencias en la estrategia para defender la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Blancos y colorados no tienen diferencias en la necesidad de salir a defender la Ley de Urgente Consideración (LUC) del intento del Frente Amplio por derogar 135 artículos en el referéndum del 27 de marzo. Pero sí tienen algunas diferencias en la estrategia. Las diferencias no son un “punto de quiebre” en la coalición, pero marcan las históricas rispideces entre los dos partidos políticos tradicionales.

¿Por dónde pasan esas diferencias o “enfoques distintos” en la estrategia? La intención de algunos colorados era de iniciar la campaña electoral con una acto en conjunto de los cinco partidos políticos que conforman la coalición de gobierno. Esto no va a ocurrir por dificultades para la instrumentación, pero también porque desde el Partido Nacional conformaron una agenda de actos de todo el partido que se inicia el miércoles 2 de febrero en Flores.



En la edición de ayer El País informó de la “sorpresa” de algunos dirigentes del Partido Colorado por la reunión que el Partido Nacional había programado. A esa reunión no estuvieron invitados los representantes de los otros cuatro partidos de la coalición de gobierno. Este “ruido político” se generó en la tarde del martes.



“Mañana la reunión por el lanzamiento de la campaña en defensa de la LUC finalmente será a partir de las 10 hs en la Casa del PN”, informaron a los medios desde el Partido Nacional para darle difusión al evento. Incluso se definió a Alejo Umpiérrez como vocero para informar sobre lo resuelto en la interna blanca.

Los colorados, al tanto de la reunión de coordinación, llamaron a dirigentes blancos para consultar sobre el contenido de la reunión. Desde el Partido Nacional les aclararon que se trataba de una reunión de coordinación interna.



La preocupación colorada estaba en entender si en esa reunión se resolverían acciones y estrategias de lo que había quedado pendiente en el “grupo de trabajo de toda la coalición”. Uno de los puntos que había quedado por definir desde el cierre de 2021 era si habría espacio y lugar para largar la campaña en un acto público y conjunto con participación de los cinco partidos.



Lo resuelto entre blancos, colorados, cabildantes, Partido Independiente y Partido de la Gente fue que antes del arranque de la gira del Partido Nacional por el país, fechada para el 2 de febrero, harán una conferencia de prensa. Sí acordaron que el cierre de la campaña en la última semana de marzo será en conjunto y muy probablemente en Las Piedras, Canelones.

Ayer al mediodía Umpiérrez dijo que la reunión fue “una más de la serie de reuniones” que vienen haciendo para armar la agenda de trabajo. Al ser consultado sobre si existían diferencias con los socios de la coalición, respondió: “No, para nada. Lo que hay es una mala información de prensa publicada en el día de hoy porque no hay ningún lanzamiento de campaña. El lanzamiento de campaña se viene trabajando con los referentes de cada uno de los partidos de la coalición para hacer un lanzamiento conjunto”. Agregó que se trató de un error de comunicación.



Otro de los elementos que llamó la atención de los colorados fue que el sábado 15 circuló entre dirigentes de la coalición un jingle de campaña por el “No” del que no estaban al tanto. Según dijeron desde el Partido Nacional a El País, ese jingle no es oficial de la campaña, sino una creación individual que le hicieron llegar al directorio y se filtró entre dirigentes.



La campaña publicitaria oficial por el “No” será presentada previamente a todos los socios de la coalición cuando esté pronta.

El presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, se contactó ayer con el colorado Julio María Sanguinetti, con el cabildante Guido Manini, y con referentes del Partido Independiente y Partido de la Gente. En los contactos despejaron las posibles “fricciones” y acordaron que el arranque será conjunto en conferencia de prensa. La idea fue aceptada por todos los socios de la coalición.