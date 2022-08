Blancos y Colorados se alinean y apoyan nuevo préstamo del BID para saneamiento

Es un tema que a más de uno le provocará una suerte de déjà vu, o al menos le hará preguntarse si no está leyendo, por error, una nota de hace varios meses. Pero no es así. La Junta Departamental de Montevideo está otra vez abordando un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar obras de infraestructura.

El objetivo es solucionar el problema de la falta de saneamiento en varias viviendas de la capital. Y es cierto que esto implica que, otra vez, se sienten a negociar representantes de la Intendencia de Montevideo con ediles de la oposición departamental -integrada por casi todos los mismos partidos que a nivel nacional conforman la coalición de gobierno (blancos, colorados y Partido de la Gente).



Pero hay una diferencia sustancial y es que, ahora sí, hay acuerdo entre las partes, y los US$ 70 millones que el organismo multilateral está dispuesto a destinar para dar forma a la sexta etapa del Programa de Saneamiento Urbano de la capital podrían llega al país.



Falta camino para recorrer -ajustes que deberán negociarse- pero la sintonía es clara.

¿Qué fue lo que cambió? Que lo que trabó la aprobación del préstamo anterior ahora ya no es obstáculo, porque la totalidad del monto de este crédito se destinará a obras de saneamiento y drenaje, sin que haya un rubro que tenga por finalidad llevar adelante obras o compras vinculadas a la limpieza, como quería la administración liderada por Carolina Cosse.



“El préstamo anterior lo habíamos rechazado porque solo el 27% del dinero se destinaba a saneamiento, y ese era el reclamo que hacíamos entonces”, rememoró el edil blanco Fabián Bravetti, que adelantó que ya está coordinada una nueva reunión con el director de Desarrollo Ambiental de la comuna capitalina, Guillermo Moncecchi, para avanzar en el intercambio.



Ya había habido un encuentro días atrás entre la bancada de blancos y el jerarca y su equipo. Allí nacionalistas le transmitieron a Moncecchi su satisfacción pues, para ellos, este nuevo préstamo es una “victoria” y un “logro” del Partido Nacional, según señalaron a El País participantes de esa reunión.

“Nosotros hicimos una oposición responsable”, destacó en ese sentido Laura Raffo, excandidata a intendenta y presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional. Porque lo que los blancos razonan es que haberse mantenido firmes en los largos meses de negociación que llevó todo el proceso anterior -que terminó en la nada, pues el oficialismo no alcanzó los 21 votos necesarios para aprobar el proyecto- tuvo como evidente consecuencia la reorientación de las prioridades de la nueva propuesta.



Y eso mismo lo repiten públicamente (ver aparte), porque de algún modo también es un mensaje a la bancada del Partido Colorado, que no logró un posicionamiento homogéneo en la sesión del 21 de abril pasado de la Junta Departamental. Aquel fue el día en que se definió la suerte del préstamo anterior, pero los colorados habían votado divididos: los dos ediles que responden al sector de Ciudadanos (el sector que perteneció a Ernesto Talvi) levantaron la mano a favor de la propuesta del oficialismo, porque esta se encontraba alineada con el Plan Nacional de Recolección de Residuos del Ministerio de Ambiente, que lidera el referente de este grupo, Adrián Peña.



“Nosotros, como Ciudadanos, mantenemos la coherencia. Habíamos votado aquella propuesta porque preveía un plan de recolección de residuos, pero siempre habíamos bregado por extender el saneamiento”, señaló el edil Tulio Tartaglia, uno de los dos representantes en la Junta del sector mayoritario de los colorados. “El Partido Nacional nos negó la posibilidad de ese préstamo, pero ahora dimos vuelta la página y vamos a tratar de darle una solución a los montevideanos”, agregó el edil, que considera a los dos diseños de este crédito (el que se descartó y el que se negocia ahora) como “muy buenos”, pese a pretender distintos objetivos.

Como sea, la bancada colorada manifestó ayer en una declaración pública que esta vez será diferente, y que los cuatro ediles darán su voto. Claro que eso ocurrirá siempre y cuando se mantengan “las obras e inversiones tal cual fueron presentadas el 14 de julio” pasado, y se conforme, como también es parte del acuerdo, una “comisión bipartita del préstamo BID” que tendrá por finalidad hacer un seguimiento de los pasos que dará la comuna al ejecutar esta inversión, algo que también exigen los blancos.



Del lado del Frente Amplio, mientras tanto, hay conformidad con el escenario actual, aunque también lamentan que no se haya aprobado un proyecto “mucho más integral” que el que se ofrece ahora.



Sin embargo, desde el oficialismo departamental se rechaza que se hable en términos de victoria política. “Esto no hay que verlo como si fuera una pulseada. Hay que poner el foco en lo que realmente importa, que es asegurar el saneamiento a los montevideanos”, afirmó la edila Patricia Soria, hoy coordinadora de la bancada oficialista.



Raffo defiende su actuación; ediles asumen protagonismo



La bancada nacionalista se hará cargo ahora del proceso de negociación

Una de las determinaciones que tomó la bancada de ediles del Partido Nacional es, de cierta forma, asumir un papel más protagónico en el proceso de negociación que volvió a abrirse con el Frente Amplio en el marco de la Junta Departamental, por el nuevo préstamo millonario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Es que hasta ese momento, durante los varios meses en que se discutió la propuesta anterior -que no contó con los votos de la oposición, salvo por dos ediles colorados-, quien había liderado el intercambio con la gestión de Carolina Cosse había sido Laura Raffo, en su condición de presidenta de la Departamental del Partido Nacional, en cierto sentido también como excandidata a ocupar el sillón municipal de toda la coalición multicolor.



Fue así a pedido de la propia bancada nacionalista -más concretamente, a iniciativa del edil Diego Rodríguez-, para aprovechar tanto el liderazgo natural de la dirigente como el capital político que había acumulado en la campaña electoral. Y para todos este proceso fue exitoso, porque el nuevo préstamo -que destina, íntegros, US$ 70 millones a obras de saneamiento-, es fruto del éxito en las negociaciones mantenidas entre el año pasado y este.



La excandidata fue entonces la vocera tras las reuniones de negociación, y quien lideró las contrapropuestas que hizo el Partido Nacional. El rol central que tuvo Raffo en algún momento, sin embargo, generó molestias en otras bancadas, como la del Partido Colorado, porque entendían que el papel que había asumido era “excesivo”, porque lo hacía en nombre de la coalición de gobierno, cuando a nivel departamental no necesariamente existe ese bloque.



Pero ahora, la decisión tomada por los blancos es que, aunque evalúan como positiva la etapa anterior y el aporte que hizo Raffo, sean ellos los que asuman de aquí en más las riendas de las negociaciones.



“Algunos entendimos que los ediles quedamos un poco de lado porque Raffo, y esto era natural, había concentrado la atención”, reconoció a El País un edil nacionalista.



Otro, que también quiso mantener su nombre en reserva, lo sintetiza de esta manera: “Lo que nosotros decimos es que estuvo todo muy bien y que Raffo logró posicionarse muy bien, pero que de alguna forma todo este trabajo fue nuestro, de todo el equipo, y también tenemos que buscar la forma de destacarnos”.







Aumento beneficiados. Para los blancos el nuevo préstamo casi no tiene aspectos negativos, porque está 100% alineado a los objetivos que se plantearon desde un primer momento: aumentar la cantidad de montevideanos a beneficiarse por las obras de saneamiento,



“Nosotros hicimos una oposición responsable, y cuando no votamos el anterior préstamo del BID fue porque se estaban desviando del objetivo de llevar saneamiento a los más vulnerables”, dijo Raffo en diálogo con El País. “Nos gratifica porque fue gracias a todo lo actuado por la bancada de ediles del Partido Nacional”, añadió.



Ahora, el diseño del nuevo préstamo apunta a solucionar la falta de saneamiento a 13.500 personas, cuando el anterior atendía a una población de 2.000 montevideanos. “Estamos satisfechos con este logro -insistió Raffo- y esta semana la bancada de ediles va a tomar la posición formal”.



El edil nacionalista Rodríguez subrayó lo mismo y en el mismo tono: “Este es un logro del Partido Nacional”, declaró, y añadió que, pese a estar alineados, no significa que no vayan a intentar “hacer rendir al máximo estos US$ 70 millones” y buscar que las obras afecten a una población mayor todavía. “Estamos tomando deuda a 25 años; el dinero tiene que rendir bien”, adelantó.