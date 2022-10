Bergara al ala moderada del FA: “No vinimos a ser el furgón de cola de nadie”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El líder de Fuerza Renovadora, Mario Bergara, envió un mensaje a la interna del ala moderada del Frente Amplio, nucleada mayoritariamente en la Convocatoria Seregnista Progresistas (CSP). De cara a las elecciones de 2024, el ala socialdemócrata se debate entre presentar una precandidatura presidencial propia o acompañar al intendente de Canelones, Yamandú Orsi.



“No nos confundamos: no vinimos a ser el furgón de cola de nadie ni a ingresar tibiamente en nuestro Frente Amplio. Somos Convocatoria porque queremos incidir para hacer un mejor Frente Amplio. Somos Convocatoria y no somos meramente el equipo económico de un futuro gobierno”, exclamó el exministro de Economía y expresidente del Banco Central en el acto de cierre del primer Encuentro Nacional de la CSP.



El pronunciamiento de Bergara se dio luego de que el exvicepresidente Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay, apuntara el viernes pasado contra la “electoralitis tremenda” que sufre todo el sistema político. En diálogo con El Observador, afirmó que “ponerle nombre y apellido” a la intención de acordar una “presentación electoral común” para 2024 genera “enfrentamientos internos”, que a su juicio son “inconvenientes”.



Finalmente, en el encuentro de este fin de semana, Convocatoria resolvió que recién en marzo de 2023 definirá sobre precandidaturas. Bergara suena como precandidato, aunque ningún sector del bloque lo ha respaldado de forma explícita.



A su vez, como informó El País, otros sectores socialdemócratas que no integran la Convocatoria, como la Vertiente Artiguista, se encaminan a apoyar la precandidatura de Orsi.



"Utopía de cerrar brechas"

En el acto, Bergara descartó que la Convocatoria sea una estrategia “electoral”. “Esta es una alianza política porque compartimos visión, formas de hacer política, los límites de la ética y del compromiso”, sostuvo.



Además, el expresidente del Banco Central dijo que los une la intención de luchar contra “las políticas regresivas del gobierno” y la “utopía de cerrar las brechas de todo tipo”, que van desde las sociales hasta las culturales, pasando por las económicas.



El senador de Fuerza Renovadora cuestionó al gobierno y la conducción de la política económica. “Es inmoral festejar ahorros a costo de la pobreza y la desigualdad. ¿Dónde está la solidaridad, dónde está ese estado batllista, escudo de los pobres? Hoy tenemos un gobierno herrerista escudo de los malla oro, protagonista de escándalos del puerto, de los pasaportes, de la corrupción en el Ministerio de Turismo”, expresó.