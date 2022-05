Tras mensaje de Astori, Asamblea Uruguay se divide en dos posiciones: ¿de qué se trata?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Danilo Astori reapareció con un mensaje hacia la interna que generó polémica: llamó a “evitar flancos” y no dejar que se cuele la división por candidaturas en el bloque seregnista progresista. Para unos, hablaba del senador de Fuerza Renovadora, Mario Bergara, y para otros, del exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, (OPP) Álvaro García, -dos de las figuras con más proyección dentro del espacio- lo que generó ruido entre los moderados del Frente Amplio.

Todo sucedió a partir de un video que grabó Astori desde su casa para el aniversario número 28 de su sector, Asamblea Uruguay. “No permitamos que el proyecto fracase”, aseguró luego de hacer referencia a la “división y objetivos personales o sectoriales, referidos a supuestos liderazgos que contradicen la afirmación de identidades, o las candidaturas que no han sido discutidas”.



El mensaje de siete minutos dio que hablar en filas seregnistas progresistas donde se hicieron diferentes interpretaciones al respecto.



Las diferencias ya eran notorias cuando hace algunas semanas el sector Plataforma -que lidera García- señaló en una declaración que “no es tiempo de hablar de ninguna candidatura”, en alusión a Bergara que expresó su disposición de competir de cara a a las elecciones de 2024 con otros postulantes como los intendentes Yamandú Orsi y Carolina Cosse.



Sin embargo, desde Fuerza Renovadora dijeron a El País que Bergara mantiene una “muy buena relación” con Astori. De hecho, el propio senador comentó en Twitter la publicación del video que se hizo desde la cuenta de Asamblea Uruguay y señaló: “Gracias Danilo por esta síntesis de aporte a la comprensión de la situación que nos toca abordar con nuestros valores y objetivos de siempre”. Luego saludó al sector por el aniversario.

Fuentes de Fuerza Renovadora indicaron que entienden que el mensaje no se dirigió a Bergara, sino que está relacionado al comunicado que publicó en forma previa Plataforma el sector liderado por García.



Integrantes de Plataforma señalaron que entendían que hacía referencia a Bergara, porque es el único que aspira a ser candidato presidencial.



Las diferencias entre Fuerza Renovadora y Plataforma fueron tema de conversación en una reciente reunión del Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay y allí Astori marcó su malestar por el hecho de que se discutiera públicamente sobre candidaturas, indicaron fuentes astoristas.

Dentro de Asamblea Uruguay hay dos posiciones marcadas respecto a la alianza del bloque Convocatoria Seregnista: están los que defienden el acuerdo y promueven la candidatura de Bergara y los que se definen como “más astoristas” y cuestionan que se impulse al senador como candidato.



Según supo El País, las diferencias surgen a partir de si apoyar a Bergara en el 2024 u optar por Orsi, que tiene más respaldos sectoriales acumulados de cara a la interna. Plataforma todavía no definió a quién respaldará, pero fuentes del FA indicaron que mantiene una cercanía con el intendente de Canelones.



Consultado por El País, el diputado Luis Gallo (Asamblea Uruguay) señaló que está “totalmente de acuerdo” con Astori en su mensaje. “Comparto que no es momento de hablar de candidaturas, cuando se está gestando el embrión de un espacio seregnista con una proyección muy importante, que será clave para que el Frente Amplio vuelva a ganar las elecciones”, afirmó. Por su parte, el diputado Gustavo Olmos, de Fuerza Renovadora, coincidió también. “Estamos en una fase de consolidación, de armar un equipo de trabajo y las candidaturas van a ser parte del orden del día en algún momento pero no es ahora”, subrayó. En su opinión “es bueno” que el espacio tenga una candidatura, pero no quiso arriesgar nombres.



Olmos señaló que no interpreta lo dicho por Astori “como un mensaje” hacia Bergara, sino más bien como una “reflexión genérica” de estado de situación. En ese marco, destacó el nivel de relacionamiento interno del bloque con una coordinación semanal y un trabajo conjunto a nivel legislativo y de los organismos del Frente.