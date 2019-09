Beatriz Argimón habló de "grieta entre los uruguayos" y esto le contestó Graciela Villar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Después de haber gobernado 15 años y dejarnos el déficit y el desempleo que nos está dejando, no tienen otra que agredir y seguir construyendo una grieta entre los uruguayos", dijo este viernes la candidata a la vicepresidencia Beatriz Argimón (Partido Nacional) en Rodríguez, localidad ubicada en el departamento de San José.

La afirmación de que hay una "grieta entre los uruguayos" no pasó desapercibida para la también candidata a la vicepresidencia Graciela Villar (Frente Amplio), quien decidió contestarle a su par a través de su cuenta de Twitter.

Internacionalmente nos reconocen como el País más igualitario de América Latina porque trabajamos para todos/as los uruguayos. La palabra grieta es importada de la otra orilla. Sí podemos decir que luchamos y lucharemos contra la desigualdad, esa es nuestra meta. — Graciela Villar (@GVillar_uy) September 6, 2019

A diferencia de sus compañeros de fórmula -Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez- que han tenido varios dichos cruzados especialmente en las últimas semanas, esta es la primera vez que hay una interacción en la misma línea por parte de las candidatas.

Una previa del debate.

Lacalle Pou y Martínez mostraron sus diferencias durante un evento organizado el miércoles por la Confederación de las Cámaras Empresariales y la Asociación Rural luego de que el blanco presentara su propuesta sobre la liberación de la importación de combustibles.



A su turno, Martínez le contestó: “No me voy a meter acá en el tema de ‘monopolio sí, monopolio no’ de combustibles. Un día lo invito a que me junte con algún técnico especialista en el tema, Luis, y creo que ese es un tema en el cual internacionalmente queda claro que siempre conviene refinar en un país y no importar en la media histórica”.

En la última de las tres preguntas que se le formularon a los seis presidenciables sobre la reforma del Estado, la competitividad y las relaciones laborales, Lacalle Pou no le dejó pasar la alusión. “Yo te hice caso a lo que nos pediste acá atrás de no aludirnos (le dijo al morador); Martínez no te hizo caso. Me encantaría un día que me explique cómo hacía una persona en Rocha para cargar combustible en el Chuy y de Tacuarembó en Rivera mientras (el exvicepresidente Raúl) Sendic fundía Ancap. Esa es la razón real de por qué teníamos los precios que teníamos”, dijo Lacalle Pou.



Luego, el moderador le indicó al blanco que se refiriera a la pregunta en concreto: “A la respuesta, Lacalle Pou”, le señaló. “Sí. Punto y aparte, porque nos vamos a encontrar en poco tiempo nosotros”, le señaló el blanco a Lussich en referencia a un futuro debate pactado para mediados de este mes.