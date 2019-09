Argimón: "No tienen otra que agredir y seguir construyendo una grieta entre los uruguayos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En Rodríguez, localidad ubicada en el departamento de San José, la candidata a la Vicepresidencia por el Partido Nacional Beatriz Argimón dijo que no habla de otros partidos porque le "merecen el respeto", pero aclaró: "Tampoco voy a permitir que hablen del mío".

La compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou recalcó que tras la ratificación del programa único de gobierno "salimos a hablar de lo que nos une".

"No solo lo que nos une a este equipo político y técnico si no lo que nos une a todos los compatriotas. Al acercarse la elección se empiezan a ver que se dicen mentiras, categorizaciones al Partido Nacional o etiquetas como lo de 'los conservadores' o mentiras como que van a bajar los salarios mínimos o se van a terminar los planes sociales, la negociación colectiva... Tenemos una lista larga y con Jorge (Larrañaga) lo estamos anotando", señaló.

Argimón recalcó que "eso no es más ni menos de quien no tiene capacidad de propuesta y que después de haber gobernado 15 años y dejarnos el déficit y el desempleo que nos está dejando, no tienen otra que agredir y seguir construyendo una grieta entre los uruguayos".

"Nosotros vamos por el camino diferente. Queremos unir a los uruguayos y los compatriotas. Es la forma que tenemos de concebir la campaña electoral y a eso a lo estamos invitando: a tender la mano a quienes de pronto no piensan como nosotros, pero quieren construir un Uruguay mejor", valoró.