¿En qué barrios viven los precandidatos a presidente?

Los barrios en los que vivimos, así como la ropa que usamos y hasta las personas que nos rodean, hablan mucho sobre nosotros mismos. Los precandidatos a la Presidencia de la República no escapan a esta realidad. Algunos eligen vivir en zonas rurales, alejados del tránsito y del caos de la ciudad, otros en cambio, prefieren un ambiente más urbano y hasta con vista al mar.

El tema se coló en la campaña electoral la semana pasada cuando la precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse se despachó contra quienes viven en barrios privados. Una clara y sutil indirecta a Luis Lacalle Pou que desde hace años vive con su familia en La Tahona en Canelones.

Luego de una reunión de más de una hora con la Unión de Exportadores del Uruguay, la precandidata Carolina Cosse, habló con los medios sobre varios temas, entre ellos, sobre la importancia de las políticas sociales. “Uruguay se ha dado un proceso de poner el tema social en la mesa lo cual me parece muy importante porque la verdad, salvo algunos pocos que viven en barrios privados flanqueados, encerrados en un ámbito diferente, los demás vivimos en sociedad, y los temas sociales son muy importantes”, declaró la ingeniera.



Consultada si con sus dichos se refería al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou que vive en el barrio privado La Tahona, Cosse dijo: “No es un golpe a nadie, es una realidad, si vivís encerrado en una realidad a veces te pensás que esa realidad es la del mundo”.



La respuesta de Lacalle no tardó en llegar. En Twitter, el precandidato escribió: “Algunos precandidatos y gobernantes del Frente Amplio están nerviosos. Atacan y descalifican una y otra vez. No pueden defender su gestión. Están con miedo de dejar el poder porque saben bien lo que hicieron”.



No conforme con la respuesta, los medios consultaron este viernes al legislador blanco sobre las polémicas declaraciones de Cosse tras su presentación en un desayuno de consulta que organiza la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación. Antes de aceptar una rueda de prensa, Lacalle dijo entre risas a El País, “que (Cosse) haga fila”. Luego finalmente accedió a brindar declaraciones sobre el tema en las que se despachó contra la precandidata: “El que divida al país en barrios carenciados o barrios no carenciados está frito”, indicó.



Lacalle señaló que “por suerte los partidos uruguayos son policlasistas y no están conformados ni por gente de las ciudades ni por gente del campo ni por hombres ni mujeres ni por ricos ni por clase media ni pobres exclusivamente”, sostuvo el senador y agregó: “Hay algunos que hacen de su modus operandi político la división y la división es propia de los mediocres”.



El viernes Cosse volvió a contestarle al precandidato blanco. La exministra indicó que no se debe “andar proponiendo disparates como bajar el salario mínimo” y que fue por eso que habló de “conexión con la realidad”. “Si el senador siente que no está conectado con la realidad no es un tema mío”, dijo.

Interrogante.

Tras la polémica surgió la pregunta: ¿Dónde viven los otros precandidatos a la Presidencia?



Actualmente hay más de 20 precandidatos que aspiran a ocupar el sillón presidencial de un total de 14 partidos políticos. Si bien aún no todos los partidos definieron a su candidato, El País conversó con cada uno de ellos y los consultó sobre dónde viven.



La mayoría vive en Carrasco, Punta Carretas y Cordón (ver mapa). En Punta Carreras viven los precandidatos del Frente Amplio, Carolina Cosse, del Partido Nacional, Jorge Larrañaga y del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Mientras tanto, en Carrasco, vive la precandidata por el Partido Nacional, Verónica Alonso, los precandidatos por el Partido Colorado, Ernesto Talvi y José Amorín Batlle, el candidato por el Partido de la Gente, Edgardo Novick y el del Partido Verde Animalista, Gustavo Salle.



Por otro lado, el precandidato por el Partido Colorado, Edgardo Martínez Zimarioff y el candidato del Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández viven en Cordón. En Puertito del Buceo, Daniel Martínez vive junto a su esposa. En conversación con El País, dijo que nació en La Mondiola (Pocitos Nuevo,) pero que a los seis o siete años se fue a vivir a Punta Carretas. Mario Bergara, el expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU), hoy precandidato, reside en Pocitos y Juan Sartori el precandidato por el Partido Nacional vive en Punta Gorda.

En La Comercial vive el candidato de Unidad Popular, Gonzalo Abella; mientras que en Malvín Norte viven el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres y Carlos Iafigliola (Partido Nacional). Carlos Techera, candidato a la Presidencia por el Partido de Todos vive en Carrasco Norte (no se incluyó en el mapa).



Si bien la mayoría de los precandidatos vive en Montevideo, hay tres aspirantes a la Presidencia que no dejan atrás su vida en el interior. Luis Lacalle Pou (La Tahona) comparte el departamento de Canelones con el precandidato del Frente Amplio, Oscar Andrade que vive en San Luis. Por otro lado, el intendente de Maldonado, Enrique Antía también precandidato blanco, sigue viviendo en ese departamento.



El País intentó sin éxito comunicarse con los demás candidatos como los del Partido Colorado, Aníbal Gloodofsky y José Etchegaray Avallone. Lo mismo ocurrió con los candidatos del Partido del Orden Republicano, Hugo Grossi y del Partido Democrático Uruguayo, Jorge Silva. En los casos del Partido Cabildo Abierto (ex Movimiento Social Artiguista) y Partido Digital, aún no está definido quiénes serán sus candidatos.

Las críticas de siempre por vivir en La Tahona Cosse no es la primera jerarca del oficialismo que se refiere a la existencia de los barrios privados en los últimos tiempos. A principios de febrero la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo en relación a Lacalle Pou: “A mí me parece que un ciudadano cuando vota un presidente tiene que ver de su perfil que conozca lo que es la vida de todos los ciudadanos. La vida de todos los ciudadanos no es fácil y la inmensa mayoría de los ciudadanos no vive en La Tahona, no vive en un barrio privado. Viven en barrios en los que le pasan cosas (...) y esos problemas desde un barrio privado no se conocen, se vive en una burbuja”.

