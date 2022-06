Avión venezolano: FA expresó preocupación por "depender de información" paraguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Un poco la preocupación que queda es la idea de que tuvimos que depender de información que provenía de los servicios de Inteligencia paraguayos”, afirmó este lunes en rueda de prensa el senador frenteamplista Mario Bergara. Sus dichos suceden luego de que el ministro de Defensa, Javier García, se presentara en la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre el avión venezolano al que se le impidió el ingreso al espacio aéreo uruguayo el pasado 8 de junio.

Bergara dijo que está “muy bien” el intercambio y coordinación entre los países. De todas formas, señaló: “Nos queda esa idea de que sin duda tenemos que fortalecer los servicios en esta materia del Estado uruguayo, porque no sería razonable que sistemáticamente estuviéramos dependiendo de que a último momento llegara una información de algún servicio internacional”.



Las autoridades uruguayas recibieron la alerta del gobierno paraguayo sobre el posible riesgo de recibir el avión. García dijo que la información que llegó de Paraguay tenían una "seriedad" que no se podía obviar y relató que la decisión se tomó en apenas cuatro minutos.

Por su parte, la senadora del Frente Amplio Sandra Lazo aseguró que “el informe fue completo por parte del ministro”. “Se compartió información relevante que vamos a continuar analizando”, dijo.



Consultada respecto a los dichos de García, que sostuvo que representantes de la oposición expresaron estar de acuerdo con la decisión tomada por el gobierno, Lazo manifestó: “Todos los periodistas van a tener la oportunidad de leer las actas y la interpretación del ministro es la interpretación del ministro. Nosotros lo que decimos es que vemos con mucho beneplácito y tenemos realmente esa deferencia de decir ‘el ministro nos vino a informar’".

"En ningún momento pusimos en cuestión decisiones que tiene que tomar el gobierno, no la tenemos que tomar nosotros. Lo que sí decimos es que no podemos ser esquivados, no podemos ser obviados a la hora de informar”, añadió.