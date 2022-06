Avión venezolano: García informó sobre "llamativo" pedido de cambio al plan de vuelo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa, Javier García, se presentó este lunes en la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre el avión venezolano al que se le impidió el ingreso al espacio aéreo uruguayo el pasado 8 de junio. Dijo que "había información que alertaba sobre este avión, los antecedentes de este avión y que había servido en otras circunstancias como apoyo logístico para movimientos y organizaciones terroristas" y señaló que hubo un hecho llamativo, que fue la solicitud de modificación del plan de vuelo poco antes de partir desde Ezeiza.

"Minutos antes de partir para Uruguay nos solicitaron extender su permanencia en el país", dijo el ministro y explicó que estaba previsto en el plan de vuelo que el avión estuviera tres horas en Uruguay. Sin embargo, dijo, "pidieron antes de salir autorización para quedarse hasta el otro día a las 16.00 horas".



"Lo más significativo es que la solicitud se basaba en la necesidad de descanso de la tripulación. Y es llamativo porque este avión estuvo dos días en Buenos Aires y la tripulación, en un hotel. El viaje de Buenos Aires a Montevideo son 30 minutos. Da la impresión de que la necesidad de descanso, después de 30 minutos de vuelo, no parece ser muy confiable, ni mucho menos aceptable", agregó el ministro.



"También es llamativo que hayan adelantado la salida de Ezeiza a Montevideo. La tenían a la hora 15.00 y salieron 15 minutos antes", apuntó.

Ministro Javier García comparece ante la Comisión de Defensa. Foto: Francisco Flores

Con la decisión de evitar el aterrizaje del avión venezolano en Montevideo, dijo García, "Uruguay evitó una circunstancia que, si vemos lo que está pasando en Argentina hace prácticamente dos semanas, hubiera pasado en Uruguay". Además, informó que tras exponer estos datos y otros que quedaron fuera de la grabación de la Comisión de Defensa, por ser de información de Inteligencia, los representantes de la oposición dijeron que estaban de acuerdo con la resolución tomada.

García sostuvo que la información recibida de Paraguay revestía una "seriedad" que no se podía obviar y relató que la decisión se tomó en apenas cuatro minutos. "Entre que yo recibí a las 14.07 del 8 de junio la llamada del ministro Heber, hablé con él 3 minutos y 45 segundos. Colgué e inmediatamente llamé al comandante de la Fuerza Aérea y le di la orden de que no se permitiera, si es que aún no lo había hecho, el ingreso al espacio aéreo", contó.



El ministro acotó que en la sesión de la Comisión de Defensa pasó las grabaciones del controlador aéreo y el avión. Dijo que lo hizo porque "fundamenta la conversación normal que existió entre nuestro controlador y el comandante de la nave, en virtud de descartar absolutamente esa información que vino de Venezuela diciendo que se había actuado irresponsablemente".



En ese sentido, dijo que "el resto de combustible que tenía el avión —declarado por el gobierno de Venezuela— triplica el combustible necesario para ir y volver de Montevideo a Buenos Aires". Dijo que eran 17.000 litros de combustibles, que se necesitan para volar durante una hora y 10 minutos en este tipo de aeronave.