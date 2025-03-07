Autoridades de la educación de Brasil y Uruguay diseñan hoja de ruta para “fortalecer” carreras binacionales

Autoridades de la educación buscan potenciar las carreras binacionales en la frontera con Brasil y en ese marco se reunirán este viernes en Chuy y La Paloma con referentes de la educación tecnológica brasileña. El encuentro binacional tiene tres propósitos: establecer una hoja de ruta para el fortalecimiento de los acuerdos entre ANEP-UTU y la Secretaría de Educación Profesional y Tecnológica (Setec), con sede en Brasilia, proyectar la generación de un Instituto del Mar en Rocha, y presentar los avances de la Red Bioma Pampa de Educación Superior, integrada por instituciones públicas terciarias y universitarias de Brasil y Uruguay.

En el año 2006 se inició el proceso de instalación de carreras binacionales en la frontera de Uruguay y Brasil a partir de un acuerdo entre la ANEP-UTU con el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Sul-Riograndense (Ifsul), que depende de Setec. Hoy hay 14 cursos binacionales por acuerdo entre UTU e Ifsul que funcionan en ambos países. El egreso está acompañado en determinadas propuestas por una licencia para trabajar en Uruguay y el estado de Río Grande del Sur.

El presidente designado de la ANEP, Pablo Caggiani, que participará el viernes del encuentro binacional en Rocha, destacó en diálogo con El País que “en lo técnico-tecnológico la certificación no solo es el título, sino que además, en algunas áreas, es la habilitación para poder trabajar en un campo concreto de los dos lados de la frontera”. Además, dijo que con este encuentro buscan “potenciar algo que ha funcionado bien, que da una respuesta a las necesidades del mundo productivo de los dos lados de la frontera”, y apuntó que “la producción dentro del mismo bioma es muy similar y por lo tanto las necesidades en término de formación también son muy similares”.

Binacional

En 2013 se creó la Universidad Tecnológica (UTEC) y a partir de 2015 incorporó carreras binacionales. Hoy entre UTU y UTEC hay unos 1.000 estudiantes que cursan en esta modalidad.

En la agenda del encuentro del viernes figuran cinco puntos: evaluar el desarrollo de las carreras binacionales, analizar estrategias para ampliar la oferta en los departamentos de Rivera y Artigas, instalar ofertas en los polos tecnológicos de Melo (Cerro Largo) y Chuy (Rocha), analizar programas de formación de docentes en ese marco, e iniciar conversaciones para la instalación de institutos binacionales fronterizos.

Además de Caggiani, confirmaron su presencia en el encuentro binacional del viernes la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde; la prorrectora de Enseñanza de Udelar, Estela Castillo, y el decano de Facultad de Veterinaria, José Passarini; la directora designada de UTU, Virginia Verderese, y el subdirector designado, Wilson Netto; Fernando Sosa, de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM); Marcelo Ubal, integrante de Bioma Pampa, que asumirá como consejero de UTEC; el secretario de Educación Profesional y Tecnológica del Ministerio de Educación de Brasil, Marcelo Bregagnoli, y los rectores de la Universidad Federal de Pelotas, Úrsula Rosa da Silva, de la Universidad Federal do Rio Grande, Suzane Gonçalves, y del Instituto Federal Sul-rio-grandense, Flávio Luis Barbosa Nunes.

En la mañana se reunirán en Chuy y en la tarde en La Paloma.

Cursos binacionales La oferta con Brasil y la mira en Argentina Los cursos binacionales que se imparten hoy por acuerdos entre UTU y el Instituto Federal Sul-rio-grandense (Ifsul) son la tecnicatura secretariado bilingüe (Río Branco), la tecnicatura construcción obra civil (Yaguarón), Educación Media Tecnológica (EMT) electro-electrónica, EMT informática para internet, EMT sistema energía renovables y técnico energías renovables (Santana do Livramento), Bachillerato Técnico Profesional alojamiento y servicios turísticos, EMT agrario, la tecnicatura secretariado bilingüe, gastronomía, logística, forestal y mecatrónica industrial —este última en convenio con UTEC— (Rivera), y tecnicatura control ambiental —semipresencial— (Chuy). Netto, por entonces director general de UTU, firmó el 11 de agosto del 2007 el acuerdo con un representante del Centro Federal de Educación Tecnológica de Río Grande del Sur para impulsar los cursos binacionales, que comenzaron a instrumentarse en 2012, tras las aprobaciones de los parlamentos. “Nuestra rica experiencia nos estimula a ampliar estas acciones con otros puntos de frontera con Brasil y Argentina. La existencia de los Polos Tecnológicos en las localidades de Rocha, Cerro Largo, Salto y Paysandú nos permite disponer de infraestructura y plantel docente para continuar profundizando estos acuerdos regionales”, dijo Netto a El País.

Chuy y La Paloma

UTU tiene hoy 16 polos educativos tecnológicos (tres en Montevideo y 13 en el interior) diseñados para colaborar con el desarrollo local y regional.

Durante el último gobierno frenteamplista, tras un acuerdo que lleva las firmas de Netto —por entonces presidente del Consejo Directivo Central de ANEP— y del entonces intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, actual senador y candidato a la Intendencia por el Frente Amplio, se construyó el Polo Tecnológico Educativo de Chuy. La comuna cedió el predio, Codicen asumió el costó de la obra y el polo se inauguró en 2020, pero su transformación no conforma a Pereyra, quien busca recuperar el proyecto que forjó junto a Netto.

“El edificio se construyó para ser el Polo Tecnológico Educativo de Chuy, el gobierno que se fue cambió la orientación y creó allí el Instituto de Alta Especialización; lo que hizo fue trasladar cursos que estaban en la UTU, porque el edificio de UTU le había quedado chico, y carreras binacionales no fueron instaladas como estaba previsto, ni tampoco otras terciarias previstas”, dijo Pereyra, quien anunció que este viernes trabajan para que vuelva a funcionar el Polo Tecnológico Educativo de Chuy, y para instalar allí carreras binacionales y otras terciarias que formaban parte del proyecto inicial.

En la tarde, las autoridades uruguayas y brasileñas se trasladarán a La Paloma para integrar mesas de trabajo. En una de ellas, Pereyra planteará proyectar en el principal balneario de Rocha la generación de un Instituto del Mar, que funcione bajo la rectoría de la UTEC. El senador del MPP destacó que las universidades de Rio Grande do Sul que estarán presentes en el encuentro binacional tienen entre su oferta institutos de este tipo.

Bioma Pampa

Por otra parte, en cuanto a los avances de la Red Bioma Pampa de Educación Superior, Ubal presentará un nuevo posgrado en Educación Tecnológica Profesional binacional e interinstitucional con la participación de la UTEC, la Universidad Federal de Santa María y el Instituto Federal Sul-rio-grandense (Ifsul, de Rio Grande do Sul). La propuesta estará orientada a docentes de Ifsul y ANEP.

Integran la Red Bioma Pampa: Udelar, UTEC y ANEP de Uruguay; Ifsul, Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Federal University of Rio Grande (FURG), la Universidad Federal de Pelotas (UFPel), Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología Farroupilha, y la Universidade Estadual do Río Grande do Sul (Uergs), de Brasil.