Aún con reparos, bancada del FA aseguró su apoyo al proyecto de ley forestal de Cabildo Abierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A pesar del anuncio de decreto que realizaron este lunes los ministros Adrián Peña (Ambiente) y Fernando Mattos (Ganadería, Agricultura y Pesca), que modifica la regulación en cuanto a la actividad forestal, Cabildo Abierto se proponer votar el proyecto de ley forestal, para lo que contará con el respaldo del Frente Amplio. Entienden que no es suficiente un decreto, sino que para estos temas se necesita una ley.

Consultado sobre este tema, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez (MPP) dijo en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que no hay una “alianza” con Cabildo Abierto, sino un acuerdo para votar este proyecto de ley, “un acuerdo puntual que tiene que ver con un tema muy importante para el país como es el sector forestal”.



“La discusión es si vamos a permitir que siga avanzando un modelo forestal que está básicamente orientado al sector de celulosa y vamos a seguir habilitando que ese modelo siga creciendo incluso en áreas que hoy se utilizan para producir alimentos”, sostuvo Sánchez.

El legislador se refirió también al decreto que presentó el Poder Ejecutivo y consideró que lo que busca es fortalecer la posición del Ejecutivo diciendo que se esfuerzan en poner criterios más restrictivos, pero permite que se puedan plantar árboles en suelos concentrados en Colonia, Florida, Flores y San José, donde está la cuenca lechera del Uruguay. “Si no se aprueba el proyecto, 200.000 hectáreas de suelos 5.02b podrían ser incorporadas a montes de rendimiento para celulosa”, explicó.



Por su parte, el senador Mario Bergara (Fuerza Renovadora), dijo en Informativo Carve (Radio Carve) que este no es el proyecto que desde su sector hubieran hecho. “No nos gusta la forma de ir por una limitación en estos términos, que creemos que no resuelve el problema de fondo. Si lo que se procura resolver es que el tema forestal no invada territorios aptitudes para otras cosas, poner un límite general no lo resuelve en absoluto. Hay que seguir trabajando si se quiere arreglar esa problemática", afirmó.



De todos modos, Bergara afirmó que "aún con estos reparos”, existe “un acuerdo en la bancada de apoyar”. "En el día de mañana, aún con estos reparos, vamos a estar acompañando el proyecto", agregó.

Además, como informó El País, este lunes el senador Danilo Astori (Asamblea Uruguay) conversó con algunos de sus correligionarios para plantear sus reparos y analizar otra vez el escenario. Sin su voto, el proyecto de ley de Cabildo no tiene la mayoría para ser aprobado.



Consultado sobre este punto, Sánchez dijo que “Asamblea Uruguay planteó que la bancada tomó la decisión de aprobar el proyecto de ley y va a acompañar la decisión de la bancada”. “Tomamos la decisión de que el decreto avanza en cuestiones ambientales, pero la ley habla de en dónde se puede plantar árboles”, dijo, y valoró que ambos se complementan.



En referencia al posible veto presidencial a la ley en caso de que se aprueba, Sánchez afirmó que no han recibido ninguna señal en ese sentido y que “no se puede legislar sobre la base de que el presidente de la República le ponga un veto arriba que condicione la discusión”.