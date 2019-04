Audio viral ofrece $ 500 por ir a acto de Talvi; "Nosotros nunca pagamos", dijo precandidato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las últimas horas se hizo viral, a través de WhatsApp, un audio en el que una persona ofrece entre $ 450 y $ 500 a 50 personas para asistir a un acto del precandidato colorado Ernesto Talvi en la sede del Partido Colorado.



“Se les paga por dos horitas 500 pesos. De 450 a 500 pesos dos horitas en la casa del Partido Colorado, hora y media dos horas. Se les paga 500 pesos por estar en un acto de Talvi”, indica la persona en el audio.

El acto, según narra el audio, sería el el próximo 10 de mayo y se les pagaría a quienes asistan por “estar parado nomás”. En el Partido Colorado confirmaron a El País que para esa fecha había una "reserva" de parte del sector Ciudadanos, de Talvi. Sin embargo, el área de prensa de Talvi dijo a El País que esa fecha fue cancelada por otro evento más grande a realizarse al día siguiente.



Consultado por El País al respecto del audio, Talvi que no tiene "la más vaga idea cómo se generó (ese audio) ni porqué alguien querría inventarlo". "Lo cierto es que nosotros nunca pagamos, no lo vamos a hacer y por suerte no lo necesitamos", explicó.



El economista sostuvo que no sólo no pagan por concurrir a un acto sino que tampoco "hay camiones, ómnibus" contratados para que la gente vaya. "No hay nada, son abiertos a la gente", indicó.



El líder de Ciudadanos dijo que esta campaña electoral está llena de "mentiras y falsedades que se están haciendo deliberadamente". "Está orquestada para perjudicarnos", dijo Talvi haciendo alusión a él y al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou luego de que circulara una versión falsa sobre el libro autobiográfico "Luis Lacalle Pou. Un rebelde camino a la presidencia".

Sobre esto, Talvi, dijo que el lunes pasado, simultáneamente a lo que pasó con Lacalle Pou, falsificaron su cuenta de WhatsApp.



"Falsificaron una cuenta de WhatsApp con un número de teléfono que no me pertenece y usando mi imagen, mi foto y el eslogan de Ciudadanos", indicó Talvi . "Empezaron a hacer circular un mensaje mio desde ese teléfono donde estaba el capitulo apócrifo del libro autobiográfico de Luis con una cita hablando mal de Luis", agregó.



A raíz de esto Talvi dijo que en pocos días presentará "un escrito con una denuncia penal". Lacalle Pou había anunciado que llevaría a todos los implicados a la Justicia por el capítulo falso que lo acusa de atropellar y matar a una mujer.



"Tenemos que estar todos muy alerta porque este tipo de cosas ya la hemos visto pasar en otros países", dijo Talvi y agregó que este tipo de acciones "prostituyen la democracia" y es "peligroso". "Tenemos que pararlo en seco", sentenció.