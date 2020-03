Astori sobre recorte funcionarios públicos: "Ha sido una buena decisión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ex ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, aseguró que "en términos generales la orientación que ha propuesto el gobierno" sobre la reducción del salario a 15.000 funcionarios públicos para aportar al "Fondo Coronavirus" está orientada "en la dirección correcta" y es "acertada", indicó en diálogo con el programa radial Puntos de vista (Radio Uruguay).

"En términos generales la orientación que ha propuesto el gobierno y que seguramente vendrá contenida en ese proyecto está orientada en la dirección correcta", indicó Astori.

"La decisión de que los salarios públicos por encima de los $ 80.000 líquidos y los salarios de particular confianza de todo nivel tienen que contribuir ha sido una buena decisión del gobierno para salir de esta situación", consideró el ex ministro y agregó: "Tenemos, los que pudimos acceder a una posibilidad de este tipo, de poder acceder a una contribución como la que tenemos, debemos contribuir en una medida considerable a esta experiencia que estamos viviendo ".

El ex ministro indicó así que "sin ninguna duda" apoyará el proyecto de ley para efectuar la rebaja salarial, pero "no sin antes hacer el esfuerzo" desde su partido de "aportar, si fuera posible, elementos que la mejoren", expresó y agregó que en este momento en que hay una emergencia sanitaria no solo en el país sino en el mundo entero, la sociedad debe acompañar al gobierno en sus propuestas.



Esto no significa, indicó Astori, que se deba "renunciar a la responsabilidad" de hacer aportes constructivos, especialmente desde el lado de la oposición. Es por esto que el Frente Amplio se reunirá el martes con el presidente Luis Lacalle Pou y le trasladará las propuestas que considere pertinentes.

Por ejemplo, expresó que desde el Frente Amplio consideran que también sería correcto realizar algún tipo de descuento al sector privado "más pudiente de la sociedad".



"Naturalmente como frenteamplistas nos gustaría que desde el ámbito privado pudiente, o sea desde el ámbito privado con facilidades económicas y financieras, también hubiera una contribución", expresó.



Sin embargo Astori expresó que no es una medida fácil de aplicar y que por tanto se propondrán soluciones que puedan servir en la situación.